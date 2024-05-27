Giriş Tarihi: 27.05.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
07:28
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Bakan Işıkhan'dan açıklama! SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024 yılı Kurban Bayramı için sorgulanmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuya dair açıklama geldi. 3000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı sorgulanıyor. Bayram öncesinde ödemelerini alacak emeklilerin tarih araştırması sürüyor. Peki; SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında hesaplara geçecek?