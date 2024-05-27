Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 için gözler Bakanlık duyurularında. Bayramdan önce yatırılacağını aktaran ve takvimlendirme çalışmalarına değinen Bakan Işıkhan'ın emekli ikramiyesi açıklaması ardından araştırmalar hız kazandı. Peki; SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kaç gün önce ödenir, ne kadar? İşte, tüm merak edilenler...