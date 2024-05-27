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Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Bakan Işıkhan'dan açıklama! SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 27.05.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 07:28

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Bakan Işıkhan'dan açıklama! SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024 yılı Kurban Bayramı için sorgulanmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuya dair açıklama geldi. 3000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı sorgulanıyor. Bayram öncesinde ödemelerini alacak emeklilerin tarih araştırması sürüyor. Peki; SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında hesaplara geçecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 için gözler Bakanlık duyurularında. Bayramdan önce yatırılacağını aktaran ve takvimlendirme çalışmalarına değinen Bakan Işıkhan'ın emekli ikramiyesi açıklaması ardından araştırmalar hız kazandı. Peki; SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kaç gün önce ödenir, ne kadar? İşte, tüm merak edilenler...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
16 Haziran günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi hesaplara geçecek. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisi ödeme takvimini sorguluyor.

Konuyla ilgili Bakan Vedat Işıkhan'ın son açıklaması şöyle:

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2024

"Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak."

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024?

Geçtiğimiz bayramdan önce Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli ikramiyesi 3.000 TL olarak ödeniyor. Buna göre emekliler iki bayramda toplamda 6 bin TL ödeme alıyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

DUL VE YETİMLER DE İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK

3 bin TL bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacak.

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