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Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam! Hesaplara yatacak tarih verildi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 21:32 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 21:37

Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam! Hesaplara yatacak tarih verildi

Emekliye bayram ikramiyesiyle ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Emekli bayram ikramiyesine zam sinyali geldi. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olan bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak konusu olmuştu. Uzman isim masadaki 3 formülü açıkladı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alabilecek mi? İşte emekli bayram ikramiyesiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam! Hesaplara yatacak tarih verildi

Milyonlarca emekli ve diğer hak sahipleri için 2025 yılının ilk ikramiye ödeme süreci başlamış oldu. Her yıl dini bayramlar öncesi ödenen ikramiyelerin ilki bu ayın sonunda Ramazan bayramı öncesi emeklilerin hesaplarında olacak. Bu yıl ikramiyenin artırılması da söz konusu olduğu için önümüzdeki iki hafta sürecinde yasal düzenlemenin de yapılması bekleniyor. Emekli ikramiyesi için 3 formül masada. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam! Hesaplara yatacak tarih verildi

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem konuyla ilgili şu detayları aktardı: Bayram ikramiyeleri SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de veriliyor.

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Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam! Hesaplara yatacak tarih verildi

Belirlenen ikramiye maaşı kaç lira olursa olsun tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Dul yetim maaşı ve iş göremezlik ödeneği alanlar için hisse oranları dikkate alınıyor.

Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam! Hesaplara yatacak tarih verildi

İkramiye ödemeleri dini bayramlardan önce yapılıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce emekliler ikramiyelerini almış oluyorlar. Eşinden ve babasından maaş alanlar için maaş oranları bulunuyor.

Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam! Hesaplara yatacak tarih verildi

Örneğin herhangi bir geliri olmadan eşten maaş alanların oranı yüzde 75. Emekli ya da çalışan olarak eşten alanlar ise yüzde 50 oranında maaş alıyor. Yetimler ise babalarından yüzde 25 oranında maaş alıyorlar. İkramiyeler de bu oranlarda ödeniyor