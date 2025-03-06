Giriş Tarihi: 06.03.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
21:37
Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam! Hesaplara yatacak tarih verildi
Emekliye bayram ikramiyesiyle ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Emekli bayram ikramiyesine zam sinyali geldi. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olan bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak konusu olmuştu. Uzman isim masadaki 3 formülü açıkladı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alabilecek mi? İşte emekli bayram ikramiyesiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...