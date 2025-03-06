Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam! Hesaplara yatacak tarih verildi

Milyonlarca emekli ve diğer hak sahipleri için 2025 yılının ilk ikramiye ödeme süreci başlamış oldu. Her yıl dini bayramlar öncesi ödenen ikramiyelerin ilki bu ayın sonunda Ramazan bayramı öncesi emeklilerin hesaplarında olacak. Bu yıl ikramiyenin artırılması da söz konusu olduğu için önümüzdeki iki hafta sürecinde yasal düzenlemenin de yapılması bekleniyor. Emekli ikramiyesi için 3 formül masada. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?