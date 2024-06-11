EMEKLi iKRAMiYESi TARiHLERi SON DAKiKA: Gün gün yatıyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 4 GÜN DEVAM EDECEK

3000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatmaya devam ediyor. Memur emeklisinin bayram ikramiyesi dün hesaplara yattı. Bugün de Bağ-Kur'luların emekli ikramiyesi ödemeleri yapılıyor. SSK'lıların bayram ikramiyesi ödemeleri ise yarın başlayacak olup 3 gün boyunca (14 Haziran Cuma gününe kadar) sürecek. Böylece 42 milyar TL'lik emekli bayram ikramiyesi ödemeleri tamamlanmış olacak.