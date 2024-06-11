Giriş Tarihi: 11.06.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
12:28
EMEKLi iKRAMiYESi TARiHLERi SON DAKiKA: Gün gün yatıyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi...
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 5 gün içinde kademe kademe hesaplara aktarılacak. Memur emeklisinin bayram ikramiyesi ödemeleri yattı. Bağ-Kur ve SSK'lıların emekli ikramiyesi ödemeleri 4 gün boyunca devam edecek. Bununla beraber dul, yetim, yaşlı, şehit yakını ve gazilerin bayram ikramiyesi ödemeleri de hesaplara aktarılacak. 3000 TL tutarındaki emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi nedir? Kimler ne zaman bayram ikramiyesi alacak? İşte detaylar...