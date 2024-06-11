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Haberler Galeri EMEKLi iKRAMiYESi TARiHLERi SON DAKiKA: Gün gün yatıyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi...
Giriş Tarihi: 11.06.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 12:28

EMEKLi iKRAMiYESi TARiHLERi SON DAKiKA: Gün gün yatıyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi...

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 5 gün içinde kademe kademe hesaplara aktarılacak. Memur emeklisinin bayram ikramiyesi ödemeleri yattı. Bağ-Kur ve SSK'lıların emekli ikramiyesi ödemeleri 4 gün boyunca devam edecek. Bununla beraber dul, yetim, yaşlı, şehit yakını ve gazilerin bayram ikramiyesi ödemeleri de hesaplara aktarılacak. 3000 TL tutarındaki emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi nedir? Kimler ne zaman bayram ikramiyesi alacak? İşte detaylar...

EMEKLi iKRAMiYESi TARiHLERi SON DAKiKA: Gün gün yatıyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi...

Kurban Bayramı arefesinden bir gün önce sonlanacak emekli ikramiyesi ödemeleri için takvim açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplamda 42 milyar TL'lik bayram ikramiyesi ödemesini 5 gün içinde hesaplara aktaracaklarını bildirdi.

EMEKLi iKRAMiYESi TARiHLERi SON DAKiKA: Gün gün yatıyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi...

EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLARA AKTARILIYOR

Emekli ikramiyesi ödemeleri devam ediyor. Bakan Işıkhan, 3 gün boyunca sürecek bayram ikramiyesi ödemelerinin detaylarını açıkladı. Buna göre emekli bayram ikramiyesi SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için farklı günlerde yatacak.

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EMEKLi iKRAMiYESi TARiHLERi SON DAKiKA: Gün gün yatıyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 4 GÜN DEVAM EDECEK

3000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatmaya devam ediyor. Memur emeklisinin bayram ikramiyesi dün hesaplara yattı. Bugün de Bağ-Kur'luların emekli ikramiyesi ödemeleri yapılıyor. SSK'lıların bayram ikramiyesi ödemeleri ise yarın başlayacak olup 3 gün boyunca (14 Haziran Cuma gününe kadar) sürecek. Böylece 42 milyar TL'lik emekli bayram ikramiyesi ödemeleri tamamlanmış olacak.

EMEKLi iKRAMiYESi TARiHLERi SON DAKiKA: Gün gün yatıyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi...

MİLYONLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Memur emeklisi için bayram ikramiyesi ödeme tarihi: 10 Haziran Pazartesi günü
Bağ-Kur'lular için emekli ikramiyesi ödeme tarihi: 11 Haziran Salı günü
SSK'lılar için emekli ikramiyesi ödeme tarihi: 12-13-14 Haziran

EMEKLi iKRAMiYESi TARiHLERi SON DAKiKA: Gün gün yatıyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi...

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Öte yandan SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin yanında dul ve yetim maaşı, yaşlılık parası, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik koruyucuları da bayram ikramiyesi alacak.

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