Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler dikkat! İşte fazla maaşın püf noktaları

1261 GÜN FORMÜLÜ

Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler dikkat. Bunu sağlamak için 1261 gün formülü bulunuyor. İşte fazla maaş almanın püf noktaları. Milyonlarca çalışanın en büyük hayallerinden birisi de emekli olabilmek. Herkes ne zaman emekli olacağını merak edip hesap yapıyor. Ancak bunun yanında endokrin merak edilen diğer konu da ne kadar maaş alınacağı. Emeklilik hayallerinin gerçekleşmesi için maaşın da yüksek olması gerekiyor.