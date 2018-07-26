Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler dikkat! İşte fazla maaşın püf noktaları
Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü
Faruk Erdem, Yeni Asır'daki köşesinde, emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler için 1261 gün formülünü kaleme aldı. İşte fazla maaş almanın püf noktaları...
Giriş Tarihi: 26.07.2018
15:01
Güncelleme Tarihi: 26.07.2018
15:10
Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler dikkat! İşte fazla maaşın püf noktaları
1261 GÜN FORMÜLÜ
Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler dikkat. Bunu sağlamak için 1261 gün formülü bulunuyor. İşte fazla maaş almanın püf noktaları. Milyonlarca çalışanın en büyük hayallerinden birisi de emekli olabilmek. Herkes ne zaman emekli olacağını merak edip hesap yapıyor. Ancak bunun yanında endokrin merak edilen diğer konu da ne kadar maaş alınacağı. Emeklilik hayallerinin gerçekleşmesi için maaşın da yüksek olması gerekiyor.
Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler dikkat! İşte fazla maaşın püf noktaları
Emeklilerimizin tamamı hayallerdeki yüksek maaşlara kavuşamasa da son yıllarda yapılan düzenlemeler ile emeklilerimizin yüzü güldü. Rutin zamların enflasyonun altında kalmamasının yanında yapılan seyyanen artışlar, 450 lirayı bulan promosyon ödemesi ve yılda 2 bin liralık ikramiye gibi özel ödemeler ile maaşlar arasındaki makaslar kapatıldı.
Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler dikkat! İşte fazla maaşın püf noktaları
Bunun yanında çalışırken alınacak bazı tedbirler ile de ileride alınacak emekli maaşını arttırabilirsiniz. Brüt maaşın yüksek olması bunlardan en önemlisi. Fakat bugün size 1261 formülünden bahsedeceğim.
Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler dikkat! İşte fazla maaşın püf noktaları
5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Haliyle alacakları maaş ve zamlar da bağlı olunan kurumlara göre değişiklik gösteriyor. Ancak son 3.5 yıl yani 1.261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. Çünkü bir kişinin hangi kurumdan emekli olacağını son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor.
Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler dikkat! İşte fazla maaşın püf noktaları
Emeklilik tarihlerinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1.261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunur. Dolayısıyla 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1.261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan emekli olabilirsiniz.
Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler dikkat! İşte fazla maaşın püf noktaları
Böylece Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkânınız doğar. Ayrıca daha erken maaşa kavuşursunuz.
Buradaki 7 yıl geriye doğru takvim olarak değil sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı.
Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler dikkat! İşte fazla maaşın püf noktaları
Yani 2000 ile 2004 yılları arasında çalışan biri daha sonra 2014 ile 2017 arasında 3 yıl daha çalışmışsa 7 yıl 2000'den başlıyor. Dolayısıyla bu 7 yıllık sigortalılık süresinde hangi kurumdan daha fazla çalışılmışsa yani 1.261 gün hangi kurumda geçmişse o statüden emekli olunuyor. Eşitlik halinde ise son kuruma bakılıyor.