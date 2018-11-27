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Emekli maaşlarına 684 lira artış! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına 684 lira artış! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekliler, Ocak ayında yapılacak olan zammı merakla bekliyor. 13 milyona yakın vatandaş bu süreçte, 'Emekli maaşları ne kadar olacak?' 'En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar? sorularını sıkça sorup, bu konudaki araştırmalarını sürdürüyor. Milyonlarca bireyi ilgilendiren zamlar enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Geçtiğimiz Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşmişti. Enflasyon tahminleri ise Ocak zammı için 3 ayrı oran ortaya koyuyor. Buna göre, maaşlara 684 liraya varan zam göründü.