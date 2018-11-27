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  • Emekli maaşlarına 684 lira artış! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına 684 lira artış! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekliler, Ocak ayında yapılacak olan zammı merakla bekliyor. 13 milyona yakın vatandaş bu süreçte, 'Emekli maaşları ne kadar olacak?' 'En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar? sorularını sıkça sorup, bu konudaki araştırmalarını sürdürüyor. Milyonlarca bireyi ilgilendiren zamlar enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Geçtiğimiz Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşmişti. Enflasyon tahminleri ise Ocak zammı için 3 ayrı oran ortaya koyuyor. Buna göre, maaşlara 684 liraya varan zam göründü.

Giriş Tarihi: 27.11.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 10:46
Emekli maaşlarına 684 lira artış! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren zammı adım adım yaklaşıyor. Emekliler, yaklaşan Ocak zammını merakla bekliyor. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti.. İşte emekli maaşları ve emekli zamları ile ilgili ayrıntılar...

Emekli maaşlarına 684 lira artış! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekliler, yaklaşan zammını merakla bekliyor. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti.

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Emekli maaşlarına 684 lira artış! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 12.26 çıkarken, memur emeklilerinin artışı da yüzde 8.76 farkıyla yüzde 12.76'ya ulaştı.

Emekli maaşlarına 684 lira artış! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

3 ayrı tahmini bulunuyor. 2019 programına göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.65 olacak.

Emekli maaşlarına 684 lira artış! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın tahminine göre; 2018'in ikinci yarısındaki yüzde 13.12 çıkabilecek.

Emekli maaşlarına 684 lira artış! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Buna göre de 'ta SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 13.12, memur emeklileri yüzde 13.62 alabilecek.

Emekli maaşlarına 684 lira artış! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?
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