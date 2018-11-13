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Emekli maaşlarına beklenen müjdesi! - 2019 Ocak ayında beklenen zam miktarları.. SSK Bağ-Kur emekli...

Emekli maaşları ile ilgili vatandaşların son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Konuyla ilgili milyonlarca kişi araştırma yaparken Ocak ayında yaşanacak maaş artışı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Geçtiğimiz Temmuz ayı ve iki bayramda ikramiye alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni yıl larını hesaplamak için araştırma yapmaya başladılar. 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon oranları yapılacak zamlardaki en önemli etken olacak. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için tüm detayları hazırladık...

Giriş Tarihi: 13.11.2018 08:35 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 08:38
Emekli maaşlarına beklenen zam müjdesi! - 2019 Ocak ayında beklenen zam miktarları.. SSK Bağ-Kur emekli...

4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.26 oluştu. Bu artışla en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 923 lira, esnafta bin 721 liraya çıkacak.

Emekli maaşlarına beklenen zam müjdesi! - 2019 Ocak ayında beklenen zam miktarları.. SSK Bağ-Kur emekli...

Emeklinin gözü Ocak mında. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını merakla bekliyor. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu.

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Emekli maaşlarına beklenen zam müjdesi! - 2019 Ocak ayında beklenen zam miktarları.. SSK Bağ-Kur emekli...

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.26 oluştu.

Emekli maaşlarına beklenen zam müjdesi! - 2019 Ocak ayında beklenen zam miktarları.. SSK Bağ-Kur emekli...

Kasım ve Aralık enflasyonuna göre oranı artacak ya da azalacak. Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 12.26'lık artış en düşük emekli maaşını esnafta bin 533 lira 83 kuruştan bin 721 lira 88 kuruşa yükseltecek.

Emekli maaşlarına beklenen zam müjdesi! - 2019 Ocak ayında beklenen zam miktarları.. SSK Bağ-Kur emekli...

En düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 79 lira 59 kuruştan yüzde 12.26'lık artışa göre bin 211 lira 95 kuruşa çıkacak.

Emekli maaşlarına beklenen zam müjdesi! - 2019 Ocak ayında beklenen zam miktarları.. SSK Bağ-Kur emekli...

Yüzde 12.26'lık artış en düşük maaşı 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 923 lira 64 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 21 lira 39 kuruştan bin 146 lira 61 kuruşa ulaştıracak.

Emekli maaşlarına beklenen zam müjdesi! - 2019 Ocak ayında beklenen zam miktarları.. SSK Bağ-Kur emekli...

Enflasyon tahminleri de SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak mına ilişkin ipucu veriyor. Zam oranı; 2019 yılı programındaki tahmine göre yüzde 10.65, Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 13.12, Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre yüzde 13.78 olacak.

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