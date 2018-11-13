Emekli maaşlarına beklenen zam müjdesi! - 2019 Ocak ayında beklenen zam miktarları.. SSK Bağ-Kur emekli...
Emekli maaşlarına beklenen zam müjdesi! - 2019 Ocak ayında beklenen zam miktarları.. SSK Bağ-Kur emekli...
Emekli maaşları ile ilgili vatandaşların son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Konuyla ilgili milyonlarca kişi araştırma yaparken Ocak ayında yaşanacak maaş artışı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Geçtiğimiz Temmuz ayı ve iki bayramda ikramiye alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni yıl zamlarını hesaplamak için araştırma yapmaya başladılar. 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon oranları yapılacak zamlardaki en önemli etken olacak. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için tüm detayları hazırladık...
Giriş Tarihi: 13.11.2018 08:35 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 08:38