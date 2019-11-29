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  • Emekli, memur, asgari ücretli, işsiz... Herkese zam geliyor! İşte emekli maaş tablosu!

, , asgari ücretli, işsiz... Herkese zam geliyor! İşte emekli maaş tablosu!

2019 yılını kazançlı geçiren emekliler ocak zammı için gün sayıyor. Ocak'ta memurdan emekliye, asgari ücretliden, işsize, engelliden, yaşlıya kadar herkese yeni zam gelecek. Öte yandan asgari geçim indirimi (AGİ)'de artacak. Enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği zam yaklaşırken vatandaşların konuyla ilgili araştırmaları da yoğunlaştı. İşte 'emekli ?' 'en düşük emekli maaşı' ' maaşları ne kadar' sorularının yanıtları...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 09:41
Emekli, memur, asgari ücretli, işsiz... Herkese zam geliyor! İşte emekli maaş tablosu!

Milyonlarca ocak zammını bekliyor. Ocak ayında maaşları artacak olan emekliler en güncel zam haberlerini yakından takip ediyor. Ocak, sadece emekliler için değil, herkes için zam ayı olacak. Çalışan çalışmayan hemen herkesin geliri artacak.

Emekli, memur, asgari ücretli, işsiz... Herkese zam geliyor! İşte emekli maaş tablosu!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Zam oranı, Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 6.65, beklenti anketine göre yüzde 6.82 olacak. En düşük maaş bin 262 liraya çıkabilecek.

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Emekli, memur, asgari ücretli, işsiz... Herkese zam geliyor! İşte emekli maaş tablosu!

Memurlara ve emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak.

Emekli, memur, asgari ücretli, işsiz... Herkese zam geliyor! İşte emekli maaş tablosu!

maaş katsayısındaki artış; aile yardımı, doktorların ek ödemesi, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da yükseltecek.

Emekli, memur, asgari ücretli, işsiz... Herkese zam geliyor! İşte emekli maaş tablosu!

Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura ödenecek tutar 433 liradan 479,51 liraya çıkabilecek.

Emekli, memur, asgari ücretli, işsiz... Herkese zam geliyor! İşte emekli maaş tablosu!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI...

Görüşmeler pazartesi başlıyor. Bu ücret pek çok ödemeyi de yükseltecek. 2019 enflasyon tahmini olan yüzde 12 oranında artarsa, bekar çalışan için net ücret 2 bin 263 lirayı bulacak,

Emekli, memur, asgari ücretli, işsiz... Herkese zam geliyor! İşte emekli maaş tablosu!

asgari geçim indirimi 214-365, işsizlik maaşı bin 137-2 bin 274 lira aralığında olacak.

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