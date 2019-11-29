Emekli, memur, asgari ücretli, işsiz... Herkese zam geliyor! İşte emekli maaş tablosu!

2019 yılını kazançlı geçiren emekliler ocak zammı için gün sayıyor. Ocak'ta memurdan emekliye, asgari ücretliden, işsize, engelliden, yaşlıya kadar herkese yeni zam gelecek. Öte yandan asgari geçim indirimi (AGİ)'de artacak. Enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği zam yaklaşırken vatandaşların konuyla ilgili araştırmaları da yoğunlaştı. İşte emekli 'emekli ocak zammı ne kadar olacak?' 'en düşük emekli maaşı' 'memur maaşları ne kadar' sorularının yanıtları...
Giriş Tarihi: 29.11.2019
09:40
Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
09:41
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