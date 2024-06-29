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Haberler Galeri Emekli promosyon başvurusu yapacaklar dikkat! Temmuz zammı öncesi uzmanlar uyarıyor: İşte 11 banka promosyonu...
Giriş Tarihi: 29.06.2024 17:27 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 17:34

Emekli promosyon başvurusu yapacaklar dikkat! Temmuz zammı öncesi uzmanlar uyarıyor: İşte 11 banka promosyonu...

Yılın başında hem emekli ikramiyesine artış yapıldı hem de emekli promosyon tutarlarının tabanları yükseltildi. Yeni banka promosyonları ek ödüllerle 20 bin TL'ye dayandı. Emekli promosyon miktarları alınan emekli maaşına göre belirlendiği için emekli aylığı ne kadar artarsa banka promosyonu da o kadar artıyor. Temmuz zammı ile yükselecek emekli maaşları için uzmanlar, emekli promosyon başvurusu yapacakları uyarıyor. İşte 11 banka promosyonu ile birlikte tüm merak edilenler…

Emekli promosyon başvurusu yapacaklar dikkat! Temmuz zammı öncesi uzmanlar uyarıyor: İşte 11 banka promosyonu...

Emekli promosyon kampanyalarının temmuz zammı ile değişmesi bekleniyor. Uzmanlar banka promosyonu başvurusu yapacak emekli vatandaşları uyarıyor. İşte Haziran ayı banka promosyonları ile birlikte tüm detaylar...

Emekli promosyon başvurusu yapacaklar dikkat! Temmuz zammı öncesi uzmanlar uyarıyor: İşte 11 banka promosyonu...

Milyonlarca emekliye ek gelir olan banka promosyonları için Haziran ayı kampanyaları sona ererken; Temmuz'da artacak emekli maaşı ile birlikte gözler emekli promosyon kampanyalarına çevrilecek. Uzmanlar, vatandaşları emekli promosyon kampanyalarına Temmuz zammı sonrası gelecek güncellemeyi beklemeleri yönünde uyarıyor.

Emekli promosyonu 20 bin TL'ye dayandı! Maaşa göre promosyon hesaplama... | Video

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Emekli promosyon başvurusu yapacaklar dikkat! Temmuz zammı öncesi uzmanlar uyarıyor: İşte 11 banka promosyonu...

İŞTE 11 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Emekli promosyon avantajından 1 Haziran – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

Emekli promosyon başvurusu yapacaklar dikkat! Temmuz zammı öncesi uzmanlar uyarıyor: İşte 11 banka promosyonu...

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek.

Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor. Müşterilerinin 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini de belirtiyor.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Emekli promosyon başvurusu yapacaklar dikkat! Temmuz zammı öncesi uzmanlar uyarıyor: İşte 11 banka promosyonu...

HALKBANK

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Emekli Promosyon Tutarı

* 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
* 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
* 20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL

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