Giriş Tarihi: 29.06.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
17:34
Emekli promosyon başvurusu yapacaklar dikkat! Temmuz zammı öncesi uzmanlar uyarıyor: İşte 11 banka promosyonu...
Yılın başında hem emekli ikramiyesine artış yapıldı hem de emekli promosyon tutarlarının tabanları yükseltildi. Yeni banka promosyonları ek ödüllerle 20 bin TL'ye dayandı. Emekli promosyon miktarları alınan emekli maaşına göre belirlendiği için emekli aylığı ne kadar artarsa banka promosyonu da o kadar artıyor. Temmuz zammı ile yükselecek emekli maaşları için uzmanlar, emekli promosyon başvurusu yapacakları uyarıyor. İşte 11 banka promosyonu ile birlikte tüm merak edilenler…