Emekli promosyon kampanyaları yenilenecek: Bu tarihe dikkat! Memur banka promosyonları katlanıyor

POLİS MAAŞ PROMOSYONU MİKTARI BELLİ OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını açıkladı.