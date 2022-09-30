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Haberler Galeri Emekli promosyon kampanyaları yenilenecek: Bu tarihe dikkat! Memur banka promosyonları katlanıyor
Giriş Tarihi: 30.09.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 12:55

Emekli promosyon kampanyaları yenilenecek: Bu tarihe dikkat! Memur banka promosyonları katlanıyor

Emekli promosyon kampanyaları yenilecek. Temmuz zammı sonrası banka promosyonları katlanırken, bugün itibarıyla Eylül kampanyaları sona erecek. Öte yandan memur maaş promosyonları da tek tek güncelleniyor. İşte banka banka promosyon miktarları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Emekli promosyon kampanyaları yenilenecek: Bu tarihe dikkat! Memur banka promosyonları katlanıyor

Emekli ve memur Temmuz zammı sonrası banka promosyonları milyonların en çok merak ettiği konular arasında zirvedeki yerini koruyor. Eylül ayı emekli promosyon kampanyaları için bugün sona eriyor.

Emekli promosyon kampanyaları yenilenecek: Bu tarihe dikkat! Memur banka promosyonları katlanıyor

EKİM AYI BANKA PROMOSYONU KAMPANYALARI NE OLACAK?

Bankaların Ekim ayında da emekli promosyon kampanyaları için yeni açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan Ekim ayında da memur banka promosyonları da milyonların gündeminde yer alacak.

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Emekli promosyon kampanyaları yenilenecek: Bu tarihe dikkat! Memur banka promosyonları katlanıyor

POLİS MAAŞ PROMOSYONU MİKTARI BELLİ OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını açıkladı.

Emekli promosyon kampanyaları yenilenecek: Bu tarihe dikkat! Memur banka promosyonları katlanıyor

POLİS MAAŞ PROMOSYONU MİKTARI BELLİ OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını açıkladı.

Emekli promosyon kampanyaları yenilenecek: Bu tarihe dikkat! Memur banka promosyonları katlanıyor

2022 YILINDA MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI İLE BÜYÜK ORANDA YÜKSELİNCE...

2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde protokolün revize edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

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