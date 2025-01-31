Giriş Tarihi: 31.01.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
18:57
Emekli promosyonlarına zam geliyor! Oran verildi, işte banka banka promosyon rakamları
Emekli milyonlarca vatandaş için yeni ek ödeme uyarısı yapıldı. Emekli maaşına gelen zam ile birlikte bankalar emekliler için promosyon rakamlarını duyurmuştu. Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar yükselmişti. Öte yandan emekliler için yeni promosyon uyarısı yapıldı. Önümüzdeki günlerde promosyon rakamlarında gerçekleşmesi beklenen artış için yeni oran verildi. Peki en yüksek emekli promosyon ücretini hangi banka veriyor. Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve İş Bankası'nın emekliye ödedikleri promosyon ücreti ne kadar? İşte emekli milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...