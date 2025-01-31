Emekli promosyonlarına zam geliyor! Oran verildi, işte banka banka promosyon rakamları

2025 YILI PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar yükselmişti.

Bu yıl ise promosyon tutarlarının kamu bankalarında 12 bin lira ile 18 bin lira arasında olması bekleniyor. Özel bankalarda da yüzde 50'ye varan artışların olabileceği belirtiliyor.