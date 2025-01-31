Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Emekli promosyonlarına zam geliyor! Oran verildi, işte banka banka promosyon rakamları
Giriş Tarihi: 31.01.2025 18:57 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:57

Emekli promosyonlarına zam geliyor! Oran verildi, işte banka banka promosyon rakamları

Emekli milyonlarca vatandaş için yeni ek ödeme uyarısı yapıldı. Emekli maaşına gelen zam ile birlikte bankalar emekliler için promosyon rakamlarını duyurmuştu. Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar yükselmişti. Öte yandan emekliler için yeni promosyon uyarısı yapıldı. Önümüzdeki günlerde promosyon rakamlarında gerçekleşmesi beklenen artış için yeni oran verildi. Peki en yüksek emekli promosyon ücretini hangi banka veriyor. Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve İş Bankası'nın emekliye ödedikleri promosyon ücreti ne kadar? İşte emekli milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...

Emekli promosyonlarına zam geliyor! Oran verildi, işte banka banka promosyon rakamları

Emekli milyonlarca vatandaş için ek ödeme fırsatı geldi. Bankalar yeni emekli promosyonu rakamlarını tek tek açıkladı. Buna göre maaşlarını başka bankalara taşıyan emekliler ek ödeme alacak. Fakat bankalar emekli vatandaşlara promosyon ödemesi yapmak için bir takım şartlar sunuyor. Vatandaşların ise bankalarla sözleşme imzalarken bu detaylara dikkat etmesi gerekiyor. Öte yandan promosyon ücretlerinde yeni artış bekleniyor. Kulislerde konuşulan oran ortaya çıktı. Peki en yüksek emekli promosyon ücretini hangi banka veriyor. Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve İş Bankası'nın emekliye ödedikleri promosyon ücreti ne kadar? İşte emekli milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...

Emekli promosyonlarına zam geliyor! Oran verildi, işte banka banka promosyon rakamları

Kamu ve özel bankaların emekliler için ne kadar promosyon vereceği merak ediliyor. Bankaların promosyon yarışı kızışırken kazançlı çıkanlar ise emekliler oluyor. Hangi bankanın ne kadar promosyon vereceği merak edilirken birçok bankada ödemeler 24 bin TL'ye dayandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli promosyonlarına zam geliyor! Oran verildi, işte banka banka promosyon rakamları

2025 yılında emekli olanlar veya maaşını en yüksek promosyon ücreti veren bankaya taşımak isteyen emekliler güncel promosyon ücretlerini merak ediyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Şubat ayı ile birlikte bankalardaki promosyon ücretlerinde nasıl teklifler var?

Emekli promosyonlarına zam geliyor! Oran verildi, işte banka banka promosyon rakamları

2025 YILI PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar yükselmişti.

Bu yıl ise promosyon tutarlarının kamu bankalarında 12 bin lira ile 18 bin lira arasında olması bekleniyor. Özel bankalarda da yüzde 50'ye varan artışların olabileceği belirtiliyor.

Emekli promosyonlarına zam geliyor! Oran verildi, işte banka banka promosyon rakamları

KİMLER PROMOSYON ALABİLİYOR?

Mevcut uygulamaya göre emekli maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.

Ayrıca bankalar promosyonla birlikte faizsiz kredi, ek hesap gibi farklı seçenekler de sunuyor.

SON DAKİKA