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Haberler Galeri Emekli promosyonu için Haziran ayarı! İşte 11 banka promosyonu ve kampanya detayları...
Giriş Tarihi: 11.06.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 10:18

Emekli promosyonu için Haziran ayarı! İşte 11 banka promosyonu ve kampanya detayları...

Emekli promosyon kampanyalarına Haziran ayarı geldi. Emekli maaşı alan vatandaşlar, eski-yeni farketmeksizin banka promosyonu imkanından faydalanabiliyor. Bunun için bankalar, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünün verilmesini istiyor. Peki emekli maaşı üzerinden banka promosyonu almak için gereken diğer şartlar neler? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve tüm merak edilenler...

Emekli promosyonu için Haziran ayarı! İşte 11 banka promosyonu ve kampanya detayları...

Milyonlarca emeklinin radarında yer alan Haziran ayı banka promosyonları belli oldu. Kamu bankalarında yenilenen emekli promosyon tutarları özel bankaları da harekete geçirerek tutarları yükseltti. Böylece en yüksek emekli promosyon miktarı 18 bin TL oldu. Peki bu tutarı hangi bankalar veriyor?

Emekli promosyonu için Haziran ayarı! İşte 11 banka promosyonu ve kampanya detayları...

Haziran ayı emekli promosyon kampanyaları yenilendi. SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi gözlerini Ziraat, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti'nin de dahil olduğu 12 bankaya çevirdi. 2 banka tarafından verilen en yüksek emekli promosyon miktarı 18 bin TL oldu. Peki bu bankalar hangileri? Emekliye ek gelir fırsatı sunan banka promosyonları ne kadar? İşte detaylar…

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Emekli promosyonu için Haziran ayarı! İşte 11 banka promosyonu ve kampanya detayları...

İŞTE 11 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Emekli promosyon avantajından 1 Haziran – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

Emekli promosyonu için Haziran ayarı! İşte 11 banka promosyonu ve kampanya detayları...

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek.

Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor. Müşterilerinin 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini de belirtiyor.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Emekli promosyonu için Haziran ayarı! İşte 11 banka promosyonu ve kampanya detayları...

HALKBANK

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Emekli Promosyon Tutarı

* 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
* 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
* 20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL

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