Giriş Tarihi: 11.06.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
10:18
Emekli promosyonu için Haziran ayarı! İşte 11 banka promosyonu ve kampanya detayları...
Emekli promosyon kampanyalarına Haziran ayarı geldi. Emekli maaşı alan vatandaşlar, eski-yeni farketmeksizin banka promosyonu imkanından faydalanabiliyor. Bunun için bankalar, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünün verilmesini istiyor. Peki emekli maaşı üzerinden banka promosyonu almak için gereken diğer şartlar neler? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve tüm merak edilenler...