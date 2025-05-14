Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
11:43
EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: Mayıs ayı emekli promosyonu kampanyaları belli oldu! Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank...
Son dakika haberi...2025 yılı emekli promosyon kampanyaları açıklandı. Talebin artması bankalar arasında rekabeti kızıştırdı. Rekabete giren bankalar 2025 yılı emekli banka promosyonu için rakamları tek tek açıkladı. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Emekli banka promosyonu veren bankalar hangisi? Banka promosyonu için şartlar ne? İşte emekli promosyonu kampanyaları için merak edilen detaylar...