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Haberler Galeri Emekli promosyonunda sürpriz rakam ortaya çıktı! Tarih verildi, sakın anlaşma yapmayın
Giriş Tarihi: 21.02.2025 18:09 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:09

Emekli promosyonunda sürpriz rakam ortaya çıktı! Tarih verildi, sakın anlaşma yapmayın

Emekli promosyonuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. 27 bin liraya kadar çıkan emekli promosyonlarıyla ilgili sürpriz rakam verildi. Henüz promosyon anlaşması yapmayan emeklilere mayıs uyarısı yapıldı. Öte yandan emekli promosyonları için telaffuz edilen rakam emeklileri heyecanlandırdı. Bunun yanında bankalarda mevcut kampanyaları hakkında bilgi verdi. İşte emekli promosyonlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Emekli promosyonunda sürpriz rakam ortaya çıktı! Tarih verildi, sakın anlaşma yapmayın

Emekli promosyonları için 27 bin liraya kadar çıkan ödemeler dillendirilmeye başlandı. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı mart ayında SGK ve bankaların yapacağı görüşmede. Emekli maaşı için ocak ayında yüzde 15,74 zam yapıldı. Bankaların emekli promsoyon kampanyaları da maaş zamlarıyla beraber hız kazandı. İşte emeklinin merak ettiği tüm detaylar...

Emekli promosyonunda sürpriz rakam ortaya çıktı! Tarih verildi, sakın anlaşma yapmayın

EMEKLİ PROMOSYONLARI 30 BİN LİRA OLUR MU?

Banka promosyonları emekliler için ek gelir haline geldi. Eski ve yeni emekliler daha fazla promosyon ödemesi almak için bankaları araştırmaya başladı. Mart ayında bankalar ile SGK'nın masaya oturması böylelikle promosyon ödeme tutarlarının yeniden belirlenmesi bekleniyor. Şu sıralar 27 bin liraya kadar çıkan banka promosyonlarının 30 bin liranın üzerine çıkabileceği konuşuluyor.

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Emekli promosyonunda sürpriz rakam ortaya çıktı! Tarih verildi, sakın anlaşma yapmayın

EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYALARI MAAŞA GÖRE BELİRLENİYOR

Emekli promosyonları ödeme yapılacak kişinin maaşına göre belirleniyor. Maaş dilimleri 10 bin liranın altı, 10 bin lira-14 bin 999, 15 bin-19 bin 999 ve 20 bin TL şeklinde belirlendi. Ödenen promosyon tutarları ise 5 bin liradan başlıyor, 27 bin liraya kadar çıkıyor.

Emekli promosyonunda sürpriz rakam ortaya çıktı! Tarih verildi, sakın anlaşma yapmayın

27 BİN LİRALIK PROMOSYONUN ŞARTLARI NELER?

Bankalardan 27 bin liralık promosyon almak için bazı şartlar bulunuyor. Buna göre, emeklinin o bankada 36 ay kalma sözü vermesi gerekiyor. Ayrıca en az 2 otomatik ödeme talimatı vermesi ve kredi kartına başvurulması da şartlar arasında.

Emekli promosyonunda sürpriz rakam ortaya çıktı! Tarih verildi, sakın anlaşma yapmayın

MART AYINI BEKLEYİN

Atv'de yer alan habere göre, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem emeklilere seslenerek "Benim bir tavsiyem var Mart ayını beklemek gerekiyor. Çünkü mart ayında Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar yeni sözleşmeler imzalayabilir.

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