Giriş Tarihi: 21.02.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
18:09
Emekli promosyonunda sürpriz rakam ortaya çıktı! Tarih verildi, sakın anlaşma yapmayın
Emekli promosyonuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. 27 bin liraya kadar çıkan emekli promosyonlarıyla ilgili sürpriz rakam verildi. Henüz promosyon anlaşması yapmayan emeklilere mayıs uyarısı yapıldı. Öte yandan emekli promosyonları için telaffuz edilen rakam emeklileri heyecanlandırdı. Bunun yanında bankalarda mevcut kampanyaları hakkında bilgi verdi. İşte emekli promosyonlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...