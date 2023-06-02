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Haberler Galeri EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5'li zamla maaşlar artacak! İşte yeni emekli memur maaş hesaplama tabloları
Giriş Tarihi: 02.06.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 16:56

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5'li zamla maaşlar artacak! İşte yeni emekli memur maaş hesaplama tabloları

Son dakika haberleri...TBMM'de yeni yasama dönemi başladı. Emekli zammı ve memur maaş zammı için belirleyici olacak enflasyon verisi 5 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece refah payı hariç 5 aylık zam oranı kesinleşecek. Yeni emekli ve memur maaşları Temmuz ayında ek zamla belirlenecek. Metropolde çalışan memura kira yardımı adı altında ek ödeme yapılacak. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Emekli bayram ikramiyesi de yeniden artacak. Emekliye zam ve memur zammı düzenlemesi nasıl olacak? Yeni Kabine'nin ve Meclis'in önündeki ilk düzenlemeler asgari ücret, emekli ve memur zammı olacak. İşte kuruşu kuruşuna emekli ve memur maaş hesaplama tabloları ile tüm gelişmeler...

METE DİRİCE
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5’li zamla maaşlar artacak! İşte yeni emekli memur maaş hesaplama tabloları

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Pazartesi günü TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. 5 aylık emekli ve memur zammı belli olacak. Temmuz ayının başında 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşecek. Bu aşamadan sonra Bakanlığın yapacağı zam düzenlemeleri devreye girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mart ayından beri emekli ve memur zammı üzerinde yapılacak düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5’li zamla maaşlar artacak! İşte yeni emekli memur maaş hesaplama tabloları

YENİ KABİNE VE MECLİS'İN ÖNÜNDEKİ İLK 3 DÜZENLEME: ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI

Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayım başladı. Yeni dönemde enflasyon farklarının yanında maaşlar refah payı ile belirlenecek. Yılın ilk 6 ayı için kamu işçisine verilen yüzde 45'lik zam oranı önemli bir referans değer olarak masada yer alıyor.

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EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5’li zamla maaşlar artacak! İşte yeni emekli memur maaş hesaplama tabloları

TBMM'DE YENİ YASAMA DÖNEMİ BAŞLADI

TBMM'de yeni yasama dönemi başlarken yarın da yeni Kabine belli olacak. Yeni Kabine'nin ve Meclis'in önündeki ilk düzenlemeler asgari ücret, emekli ve memur zammı olacak. Kabine'nin açıklanması sonrası yapılacak düzenlemeler için çalışmalar hız kazanacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5’li zamla maaşlar artacak! İşte yeni emekli memur maaş hesaplama tabloları

MEMUR ZAMMI NASIL ARTACAK? MEMUR MAAŞLARI NASIL HESAPLANACAK?

  1. Enflasyon farkı + Toplu sözleşme zammı
  2. Refah payı
  3. Memura kira yardımı
  4. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak
  5. Maaşlara ince ayar
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5’li zamla maaşlar artacak! İşte yeni emekli memur maaş hesaplama tabloları

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL BELİRLENECEK?

  • En düşük emekli maaşı yükselecek
  • 6 aylık enflasyon oranı ile Temmuz zammı
  • Refah payı
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