EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5’li zamla maaşlar artacak! İşte yeni emekli memur maaş hesaplama tabloları

Giriş Tarihi: 02.06.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 16:56

Son dakika haberleri...TBMM'de yeni yasama dönemi başladı. Emekli zammı ve memur maaş zammı için belirleyici olacak enflasyon verisi 5 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece refah payı hariç 5 aylık zam oranı kesinleşecek. Yeni emekli ve memur maaşları Temmuz ayında ek zamla belirlenecek. Metropolde çalışan memura kira yardımı adı altında ek ödeme yapılacak. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Emekli bayram ikramiyesi de yeniden artacak. Emekliye zam ve memur zammı düzenlemesi nasıl olacak? Yeni Kabine'nin ve Meclis'in önündeki ilk düzenlemeler asgari ücret, emekli ve memur zammı olacak. İşte kuruşu kuruşuna emekli ve memur maaş hesaplama tabloları ile tüm gelişmeler...