Giriş Tarihi: 03.01.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
06:51
Emekli ve memurun zammı belli oluyor! En düşük aylık ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıklayacağı aralık ayı enflasyonuyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun da zammı belli olacak. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.61 oldu. Aralık enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi halinde, 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 16.42 olacak. Bu hesaplamalar dikkate alındığında emekliler, yüzde 16.42 oranında zam alacak.