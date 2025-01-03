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Haberler Galeri Emekli ve memurun zammı belli oluyor! En düşük aylık ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 06:50 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 06:51

Emekli ve memurun zammı belli oluyor! En düşük aylık ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıklayacağı aralık ayı enflasyonuyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun da zammı belli olacak. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.61 oldu. Aralık enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi halinde, 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 16.42 olacak. Bu hesaplamalar dikkate alındığında emekliler, yüzde 16.42 oranında zam alacak.

Emekli ve memurun zammı belli oluyor! En düşük aylık ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MAAŞ 44 BİN TL
En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı. Zam oranının yüzde 12.18 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 948 liraya yükselecek.

Emekli ve memurun zammı belli oluyor! En düşük aylık ne kadar olacak?

Yüzde 13 civarında bir zam olması halinde ise en düşük memur maaşı 44 bin 270 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti.

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Emekli ve memurun zammı belli oluyor! En düşük aylık ne kadar olacak?

Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emekli aylığı, 19 bin 729 liraya çıkacak. Yüzde 13'lük zam olasılığında ise en düşük maaş 19 bin 873 lira olacak.

Emekli ve memurun zammı belli oluyor! En düşük aylık ne kadar olacak?

12.500 TL İÇİN DÜZENLEME
6 aylık enflasyondan doğan zam oranı, kök maaşlara uygulanıyor. Kök maaş, en düşük emekli aylığının altında kalması halinde, bu rakama tamamlanıyor.

Emekli ve memurun zammı belli oluyor! En düşük aylık ne kadar olacak?

En düşük emekli aylığı temmuz ayında 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Bu aylığı yükseltmek için ocak ayında bir çalışma yapılabileceği açıklanmıştı.

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