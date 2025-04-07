Giriş Tarihi: 07.04.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
11:36
EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Emekli zammı son dakika gelişmeleri ile milyonlarca vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Emeklilerin alacağı zam oranı, 6 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleneceğinden, Temmuz zammı için kritik süreç başladı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak, ne zaman açıklanacak? İşte, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı zammı hakkında detaylar.