Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:36

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri ile milyonlarca vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Emeklilerin alacağı zam oranı, 6 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleneceğinden, Temmuz zammı için kritik süreç başladı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak, ne zaman açıklanacak? İşte, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı zammı hakkında detaylar.

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 3 aylık veriler netleşti. Bu verilere göre şimdiden yüzde 10,06 zammı ceplerine koyan emekliler nihai rakam için Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasını bekleyecek. Durum böyle olunca milyonlarca emekli "SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar.

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2025 MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

2025 Mart ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu.

Açıklanan verilere göre, Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 oranında artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 olarak gerçekleşti.

Buna göre 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

3 AYLIK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR?

2025 yılı Mart ayında açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 10,06 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Memurların alacağı enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak belirlendi.

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

TEMMUZ 2025 EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,04 olarak açıkladı.

Bu bilgiler ışığında emekliye Temmuz ayında yapılacak zam oranının yüzde 12-15 arasında olması bekleniyor.

Ancak nihai SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.