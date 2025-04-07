EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 3 aylık veriler netleşti. Bu verilere göre şimdiden yüzde 10,06 zammı ceplerine koyan emekliler nihai rakam için Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasını bekleyecek. Durum böyle olunca milyonlarca emekli "SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar.