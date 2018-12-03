Emekli maaşlarına yapılacak zamda önemli viraj! - En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de yaşayan 12.3 milyon emekliyi ilgilendiren Ocak zammı adım adım yaklaşırken, emekli zammı ile ilgili en önemli virajlardan olan kasım ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Enflasyon, kasım ayında yüzde 1,44 gerileyerek, yıllık bazda yüzde 21,62 oldu.Milyonlarca vatandaşın 'emekli zammı ne kadar olacak?' 'en düşük emekli maaşı' ne kadar şeklindeki araştırmaları sürerken Ocak zammı ile ilgili son olarak Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. Geçtiğimiz dönemde Temmuz-Ekim enflasyonu 12.26 oranındaydı. Bugün açıklanan enflasyon verileri ile emekli zammı şekillenecek. İşte emekli zamlarıyla ilgili tüm detaylar...