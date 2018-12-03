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  • Emekli maaşlarına yapılacak zamda önemli viraj! - En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

maaşlarına yapılacak zamda önemli viraj! - En yüksek ve en düşük ne kadar olacak?

'de yaşayan 12.3 milyon emekliyi ilgilendiren Ocak zammı adım adım yaklaşırken, zammı ile ilgili en önemli virajlardan olan kasım ayı rakamları bugün açıklandı. Enflasyon, kasım ayında yüzde 1,44 gerileyerek, yıllık bazda yüzde 21,62 oldu.Milyonlarca vatandaşın ' ne kadar olacak?' ' maaşı' ne kadar şeklindeki araştırmaları sürerken Ocak zammı ile ilgili son olarak Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. Geçtiğimiz dönemde Temmuz-Ekim enflasyonu 12.26 oranındaydı. Bugün açıklanan enflasyon verileri ile emekli zammı şekillenecek. İşte emekli zamlarıyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 03.12.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 17:41
Emekli maaşlarına yapılacak zamda önemli viraj! - En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Tüm emeklilerin gözü - kulağı bugün açıklanacak verisindeydi, Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşırken, 12.3 milyon emeklinin zammında enflasyon belirleyici olacak. Enflasyon yıllık yüzde 21,62 şeklinde gerçekleşti. Temmuz ayı ve iki bayramda aldıkları ikramiyeler ile yüzleri gülen vatandaşlar, Ocak ayında yapılacak maaş artışıları konusunu da çok yakından takip ediyor. İşte detaylar...

Emekli maaşlarına yapılacak zamda önemli viraj! - En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

2018'in ikinci yarısında gerçekleşen ; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı farkı gösterecek.

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Emekli maaşlarına yapılacak zamda önemli viraj! - En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıktı. Bugün de Kasım ayı enflasyonu açıklandı ve yıllık yüzde 21,62 şeklinde gerçekleşti.

Emekli maaşlarına yapılacak zamda önemli viraj! - En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Böylece emeklilerin zam oranı büyük ölçüde ortaya çıkacak. Zammın belli olması için sadece Aralık ayı enflasyonu beklenecek. Bu da 3 Ocak'ta açıklanacak.

Emekli maaşlarına yapılacak zamda önemli viraj! - En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

3 TAHMİN VAR

4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.26 görünüyor.

Emekli maaşlarına yapılacak zamda önemli viraj! - En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak olan memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 12.76'ya (yüzde 4 zam yüzde 8.76 farkı) ulaştı

Emekli maaşlarına yapılacak zamda önemli viraj! - En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı'ndaki tahminine göre,

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