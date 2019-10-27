Emeklilere Ocak'ta çifte zam geliyor! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Ocak ayında emeklilere zam yapılacak. Zam oranları büyük bir merakla bekleniyor. Memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? Zam oranları tahmini olarak ne kadar olacak? Maaşlara nasıl yansıyacak? İşte memur emeklisi maaşları ile ilgili güncel gelişmeler ve detaylar...