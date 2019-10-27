Emeklilere Ocak'ta çifte zam geliyor! Emekli maaşları ne kadar olacak?
Emeklilere Ocak'ta çifte zam geliyor! Emekli maaşları ne kadar olacak?
2 milyona yakın memur emeklisine 2020 Ocak ayında çifte zam geliyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre yüzde 4'lük Ocak zammına ek olarak da enflasyon farkı da yansıtılacak. Tahmini enflasyon farkının da birlikte toplam zam oranı yüzde 6.3' ulaşılması bekleniyor. Yapılacak zam oranıyla birlikte memur emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte emekli memur maaşları ve detayları...
Giriş Tarihi: 27.10.2019
10:32
Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
10:36
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