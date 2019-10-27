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  • Emeklilere Ocak'ta çifte zam geliyor! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Emeklilere Ocak'ta çifte geliyor! Emekli maaşları ne kadar olacak?

2 milyona yakın memur emeklisine 2020 Ocak ayında çifte geliyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre yüzde 4'lük Ocak zammına ek olarak da farkı da yansıtılacak. Tahmini enflasyon farkının da birlikte toplam zam oranı yüzde 6.3' ulaşılması bekleniyor. Yapılacak zam oranıyla birlikte memur emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte emekli memur maaşları ve detayları...

Giriş Tarihi: 27.10.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 10:36
Emeklilere Ocak'ta çifte zam geliyor! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Ocak ayında emeklilere yapılacak. Zam oranları büyük bir merakla bekleniyor. Memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? Zam oranları tahmini olarak ne kadar olacak? Maaşlara nasıl yansıyacak? İşte memur emeklisi maaşları ile ilgili güncel gelişmeler ve detaylar...

Emeklilere Ocak'ta çifte zam geliyor! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Memur emeklilerinin oranı yüzde 4 olurken, farkı ile ikinci bir artış ihtimali de var.

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Emeklilere Ocak'ta çifte zam geliyor! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Eğer 2019'un ikinci 6 aylık döneminde yüzde 5'i aşarsa fark söz konusu olacak.

Emeklilere Ocak'ta çifte zam geliyor! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Gerek ekonomi yönetiminin gerekse ekonomistlerin tahminleri emeklilere fark çıkabileceğini gösteriyor.

Emeklilere Ocak'ta çifte zam geliyor! Emekli maaşları ne kadar olacak?

EN AZ 159 TL ARTIŞ
Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketine göre, 2019'un ikinci yarısında TÜFE yüzde 7.3 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memur emeklilerine yüzde 2.3 farkı oluşacak.

Emeklilere Ocak'ta çifte zam geliyor! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Ocak zammı da yüzde 4 ve yüzde 2.3 farkıyla yüzde 6.3'e ulaşacak. Bu tahmine göre maaşlarda en az 158,94 lira artış gerçekleşecek.

Emeklilere Ocak'ta çifte zam geliyor! Emekli maaşları ne kadar olacak?

tahminine göre ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 681 lira 78 kuruşa çıkacak.

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