Giriş Tarihi: 07.09.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
15:28
İkinci emeklilik sistemi geliyor! Tarih verildi... Emekli olma ve aylık bağlama şartları yeniden belirlenecek
Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler geliyor... Orta Vadeli Program ile emeklilik sisteminde yeni dönem başlayacak. Özellikle aylık bağlama sistemi üzerindeki değişiklikler ile sadece prim ödemeleri değil prim gün sayısı da önem kazanacak. Böylece daha çok sistemde kalan yani daha çok prim günü olan avantajlı olacak. İstihdamda kalmak avantajlı olacak çalışana ikinci emeklilik gelecek. Böylece emekli olma ve aylık bağlama şartları yeniden belirlenecek...