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Haberler Galeri İkinci emeklilik sistemi geliyor! Tarih verildi... Emekli olma ve aylık bağlama şartları yeniden belirlenecek
Giriş Tarihi: 07.09.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 15:28

İkinci emeklilik sistemi geliyor! Tarih verildi... Emekli olma ve aylık bağlama şartları yeniden belirlenecek

Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler geliyor... Orta Vadeli Program ile emeklilik sisteminde yeni dönem başlayacak. Özellikle aylık bağlama sistemi üzerindeki değişiklikler ile sadece prim ödemeleri değil prim gün sayısı da önem kazanacak. Böylece daha çok sistemde kalan yani daha çok prim günü olan avantajlı olacak. İstihdamda kalmak avantajlı olacak çalışana ikinci emeklilik gelecek. Böylece emekli olma ve aylık bağlama şartları yeniden belirlenecek...

FARUK ERDEM
İkinci emeklilik sistemi geliyor! Tarih verildi... Emekli olma ve aylık bağlama şartları yeniden belirlenecek

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Program (OVP) ekonomideki üç yıllık yol haritasını çizerken sosyal güvenlik sistemi ve emeklilik düzenlemelerini de ortaya koymuş oldu. Buna göre emeklilik sistemi ile ilgili düzenlemeler çıkarken, sosyal güvenlik mevzuatı yeni döneme uygun hale gelecek, çalışanlara ikinci emekliliğin yolu açılacak.

İkinci emeklilik sistemi geliyor! Tarih verildi... Emekli olma ve aylık bağlama şartları yeniden belirlenecek

ÇALIŞAN KAZANACAK
Orta vadeli program emeklilik sisteminde köklü değişiklikleri de beraberinde getirecek. Özellikle aylık bağlama sistemi üzerindeki değişiklikler ile sadece prim ödemeleri değil prim gün sayısı da önem kazanacak. Böylece daha çok sistemde kalan yani daha çok prim günü olan avantajlı olacak. mevcut sistemde emekli maaşları sadece ödenen primlere göre hesaplanıyor.

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İkinci emeklilik sistemi geliyor! Tarih verildi... Emekli olma ve aylık bağlama şartları yeniden belirlenecek

Üç ayrı dönem ele alınıyor ve her dönemde farklı aylık bağlama oranları kullanılıyor. Ayrıca her yıl güncelleme katsayıları da değişiyor. Bu da belli yıllarda emekli olanların daha yüksek maaş almalarını sağlıyor. Örneğin enflasyon ve büyüme ile hesaplanan güncelleme katsayısı 2024 yılı için 2025 yılından yüzde 30 daha yüksek çıkacak.

İkinci emeklilik sistemi geliyor! Tarih verildi... Emekli olma ve aylık bağlama şartları yeniden belirlenecek

Bu yüzden 2024 yılında emekli olmayan birisi 2025 yılını beklerse yüzde 30 daha düşük güncelleme ile maaşı hesaplanacak. Yeni sistem ise çalışma hayatında çok kalanların avantajlı olacağı bir yöntem getirecek. Böylece yıllar arasındaki bu farklılıklarda ortadan kalkmış olacak.

İkinci emeklilik sistemi geliyor! Tarih verildi... Emekli olma ve aylık bağlama şartları yeniden belirlenecek

2025 yılının ikinci çeyreğinde hem kanun hem de idari düzenlemelerle hayata geçirilmesi planlanan yeni sistem OVP'de şu ifadelerle yer aldı: "Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir."

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