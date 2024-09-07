İkinci emeklilik sistemi geliyor! Tarih verildi... Emekli olma ve aylık bağlama şartları yeniden belirlenecek

ÇALIŞAN KAZANACAK

Orta vadeli program emeklilik sisteminde köklü değişiklikleri de beraberinde getirecek. Özellikle aylık bağlama sistemi üzerindeki değişiklikler ile sadece prim ödemeleri değil prim gün sayısı da önem kazanacak. Böylece daha çok sistemde kalan yani daha çok prim günü olan avantajlı olacak. mevcut sistemde emekli maaşları sadece ödenen primlere göre hesaplanıyor.