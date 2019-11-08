Emeklinin ocak zammı için yeni tahmin! İşte 2020 emekli maaşları listesi...

EMEKLİYE OCAK ZAMMI

2019 yılı için yüzde 12'lik enflasyon tahmini 6 aylık TÜFE'nin yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranının yüzde 6.65 olabileceğini gösterirken, beklenti anketindeki öngörü ise yüzde 7.3 artışa işaret ediyor.