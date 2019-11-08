Emeklinin ocak zammı için yeni tahmin! İşte 2020 emekli maaşları listesi...
Emeklinin ocak zammı için yeni tahmin! İşte 2020 emekli maaşları listesi...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammının ne kadar olacağını merakla takip ediyor. Ocak ayı yaklaştıkça konuyla ilgili yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. 2019'u zam ve ikramiyelerle kazançlı geçiren emekliler için 2020 yılı da yine kazançlı geçecek. Yılın ikinci yarısındaki enflasyonun baz alınarak oluştuğu zamlar 4 aylık enflasyona göre yüzde 5.31 çıktı. TÜFE tahminlerine göre zam yüzde 6.65 ya da 7.3 olabilecek. Peki emekli maaşları - en düşük maaş ne kadar olacak? İşte emekliye ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 08.11.2019
10:25
Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
10:45
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