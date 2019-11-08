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  • Emeklinin ocak zammı için yeni tahmin! İşte 2020 emekli maaşları listesi...

Emeklinin ocak zammı için yeni tahmin! İşte 2020 maaşları listesi...

Milyonlarca SSK ve ocak zammının ne kadar olacağını merakla takip ediyor. Ocak ayı yaklaştıkça konuyla ilgili yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. 2019'u zam ve ikramiyelerle kazançlı geçiren emekliler için 2020 yılı da yine kazançlı geçecek. Yılın ikinci yarısındaki enflasyonun baz alınarak oluştuğu zamlar 4 aylık enflasyona göre yüzde 5.31 çıktı. TÜFE tahminlerine göre zam yüzde 6.65 ya da 7.3 olabilecek. Peki maaşları - en düşük maaş ne kadar olacak? İşte ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 10:45
Emeklinin ocak zammı için yeni tahmin! İşte 2020 emekli maaşları listesi...

maaşlarıyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Emekliler gelecek yılı da kazançı geçirecek. Yeni yılda yeni zamlı maaşlarına kavuşacak tüm emeklililerin maaşları zamlanacak.

Emeklinin ocak zammı için yeni tahmin! İşte 2020 emekli maaşları listesi...

Emekliler yeni yılda yeni maaşa kavuşacak. Ocak'ta tüm emeklilerin maaşları değişecek. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranını, 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek.

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Emeklinin ocak zammı için yeni tahmin! İşte 2020 emekli maaşları listesi...

Bugüne kadar gerçekleşen enflasyon (Temmuz-Ekim) yüzde 5.31 çıkarken, bu oran Kasım ve Aralık enflasyonuna göre değişecek.

Emeklinin ocak zammı için yeni tahmin! İşte 2020 emekli maaşları listesi...

EMEKLİYE OCAK ZAMMI

2019 yılı için yüzde 12'lik enflasyon tahmini 6 aylık TÜFE'nin yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranının yüzde 6.65 olabileceğini gösterirken, beklenti anketindeki öngörü ise yüzde 7.3 artışa işaret ediyor.

Emeklinin ocak zammı için yeni tahmin! İşte 2020 emekli maaşları listesi...

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyon hem de artış tahminlerine göre yeni maaşlar hesaplandı.


Emeklinin ocak zammı için yeni tahmin! İşte 2020 emekli maaşları listesi...

YAŞLIYA 663 TL

Ocak'ta 65 yaş aylığı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 637,79 lira olan 65 yaş aylığı, yüzde 4'lük Ocak artışı ve oluşan yüzde 0.31'lik enflasyon farkına göre 663,30 liraya çıkacak.

Emeklinin ocak zammı için yeni tahmin! İşte 2020 emekli maaşları listesi...

İŞTE TAHMİNLERE GÖRE EMEKLİNİN ZAMLI MAAŞLARI

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