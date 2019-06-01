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  • Emeklinin temmuz zammı için son viraj! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emeklinin için son viraj! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emeklilerin 1000 TL'lik Ramazan Bayramı ikramiyesi dün hesaplara yatırıldı. Ramazan Bayramı ikramiyesinin ardından ise geriye SSK ve Bağ-Kur'luların kaldı. Bu süreçte emekliler sık sık 'Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak' ' ne kadar' sorgulamalarını internet üzerinden yapıyor. Pazartesi günü Mayıs ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte zam oranı şekillenecek. Uzmanların tahminine göre en düşük maaş 1200 TL'yi aşacak.

Giriş Tarihi: 01.06.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 10:15
Emeklinin temmuz zammı için son viraj! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye'de yaşayan milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında gerçekleşecek olan zamda. Bayram ikramiyesinin ardından gündemlerini temmuz zammına çeviren emekliler en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. İşte Emekli ile ilgili son ayrıntılar...

Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4. Geriye 2 veri kaldı.

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Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

3 Haziran yani Pazartesi günü de Mayıs enflasyonu açıklanacak.

Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Böylece zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. Geriye sadece tek adım kalacak.

Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 6.7 olabileceğini gösterdi. Bu tahmine göre, en düşük aylık bin 200 lirayı aşacak..

Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

NASIL DEĞİŞECEK?

Yüzde 6.7'lik tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ek ödeme dahil en düşük aylık bin 125 lira 48 kuruş seviyesinden bin 200 lira 89 kuruşa çıkacak.

Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

En yüksek aylık da yine ek ödeme dahil olarak 5 bin 606 lira 33 kuruştan 5 bin 981 lira 95 kuruşa yükselecek.

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