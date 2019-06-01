Emeklinin temmuz zammı için son viraj! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4. Geriye 2 veri kaldı.