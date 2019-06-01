Emeklinin temmuz zammı için son viraj! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Emeklinin temmuz zammı için son viraj! 2019 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Emeklilerin 1000 TL'lik Ramazan Bayramı ikramiyesi dün hesaplara yatırıldı. Ramazan Bayramı ikramiyesinin ardından ise geriye SSK ve Bağ-Kur'luların Temmuz zammı kaldı. Bu süreçte emekliler sık sık 'Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak' 'en düşük emekli maaşı ne kadar' sorgulamalarını internet üzerinden yapıyor. Pazartesi günü Mayıs ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte zam oranı şekillenecek. Uzmanların tahminine göre en düşük maaş 1200 TL'yi aşacak.
Giriş Tarihi: 01.06.2019
09:47
Güncelleme Tarihi: 01.06.2019
10:15