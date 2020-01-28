Emekliye 2000 TL ikramiye imkanı! Emekli ikramiye tarihi belli oluyor
Emekliye 2000 TL ikramiye imkanı! Emekli ikramiye tarihi belli oluyor
Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan milyonlarca emeklinin gözü hem ikinci kez alacakları promosyonda hem de bayram ikramiyesinde. Emekliler geçtiğimiz yıl 2 bayramda da ikramiyelerini alarak yılı kazançlı geçirmişti. Bu yıl da emeklinin bayram ikramiyesini alacağı tarih belli olmaya başlarken vatandaşlar da 'emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak' sorusunu internet üzerinden araştırmaya başladı. Birinci ikramiyenin 18-22 mayıs, ikincisinin ise 27-30 temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesiyle ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 28.01.2020
09:43
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
09:46
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