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  • Emekliye 2000 TL ikramiye imkanı! Emekli ikramiye tarihi belli oluyor

Emekliye 2000 TL ikramiye imkanı! ikramiye tarihi belli oluyor

Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan milyonlarca emeklinin gözü hem ikinci kez alacakları promosyonda hem de bayram ikramiyesinde. Emekliler geçtiğimiz yıl 2 bayramda da ikramiyelerini alarak yılı kazançlı geçirmişti. Bu yıl da emeklinin bayram ikramiyesini alacağı tarih belli olmaya başlarken vatandaşlar da ' bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak' sorusunu internet üzerinden araştırmaya başladı. Birinci ikramiyenin 18-22 mayıs, ikincisinin ise 27-30 temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesiyle ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 09:46
Emekliye 2000 TL ikramiye imkanı! Emekli ikramiye tarihi belli oluyor

Emekliler bir yandan ikinci kez promosyon alacak olmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Bu yıl da emeklilere 2 kez bayram ikramiyesi ödenecek.

Emekliye 2000 TL ikramiye imkanı! Emekli ikramiye tarihi belli oluyor

Tutarda değişiklik olmazsa emeklilerin hesabına biner lira yatırılacak. Artış olup olmayacağı merak edilirken, ikramiyenin verileceği tarihler de büyük ölçüde belli.

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Emekliye 2000 TL ikramiye imkanı! Emekli ikramiye tarihi belli oluyor

BAKANLIK DUYURACAK

Bu yıl Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. 23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs arasında ödenmesi bekleniyor.

Emekliye 2000 TL ikramiye imkanı! Emekli ikramiye tarihi belli oluyor

Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü.

Emekliye 2000 TL ikramiye imkanı! Emekli ikramiye tarihi belli oluyor

Buna göre Kurban Bayramı ikramiyesi 27-30 Temmuz tarihleri arasında bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklayacak.

Emekliye 2000 TL ikramiye imkanı! Emekli ikramiye tarihi belli oluyor

Bayram ikramiyesinden, ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar aylığı bağlananlar da yararlanacak.

Emekliye 2000 TL ikramiye imkanı! Emekli ikramiye tarihi belli oluyor

aylığı 24 Mayıs'a kadar bağlananlar bu yıl 2 ikramiyeyi de, 18 Mayıs'tan sonra ancak 27 Temmuz'dan önce bağlananlar ise bir ikramiyeyi alabilecek.

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