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  • Emekliye 375 TL ek ödeme! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılıyor?

Emekliye 375 TL ek ödeme! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılıyor?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü - kulağı ek ödeme tutarında. Emeklilere her ay verilen ve maaşların yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemede değişiklik gündeme geldi. Emekliye maaşa göre en az 59,94 ve en çok 241,15 lira ek ödeme veriliyor. Peki Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)'in 'ek ödeme AGİ ile eşitlensin' teklifine göre ek ödeme miktarı yenilenirse yeni oranlar ne olacak? İşte emekliye ek ödemeyle ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 10:55
Emekliye 375 TL ek ödeme! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılıyor?

2020 yılına kazançlı giren emekliler, ek ödeme tutarının yükselmesini talep ediyor. Maaşların yüzde 4 - 5'i oranındaki ek ödemenin artması gündemde. Peki talep gerçekleşirse ek ödeme tutarları ne olacak?

Emekliye 375 TL ek ödeme! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılıyor?

Emekliler, her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Ek ödemenin oranı, maaşı bin 369 lira 96 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 olarak uygulanıyor.

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Emekliye 375 TL ek ödeme! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılıyor?

Emekliye maaşa göre en az 59,94, en çok 241,15 lira ek ödeme veriliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ise bu tutarların yükselmesini istiyor.

Emekliye 375 TL ek ödeme! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılıyor?

TÜED Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, "Çalışanlar ile emeklilerin asgari geçim indirimi (AGİ) ile ek ödeme tutarları eşitlensin" dedi.

Emekliye 375 TL ek ödeme! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılıyor?

En az 220 lira AGİ uygulandığını belirten Kurnaz, "Emeklilere yapılan ek ödeme tutarları, çalışanlara yapılan ödemeler ile paralel bir uygulamaya dönüştürülsün" ifadesini kullandı.

Emekliye 375 TL ek ödeme! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılıyor?

Talep hayata geçirilirse, emeklilerin ek ödeme tutarları AGİ ile eşitlenecek. Emekliler her ay en az 220,73 lira, en çok 375 lira ek ödeme alacak..

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