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Emekliye 375 TL ek ödeme! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılıyor?

Emekliye 375 TL ek ödeme! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılıyor?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü - kulağı ek ödeme tutarında. Emeklilere her ay verilen ve maaşların yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemede değişiklik gündeme geldi. Emekliye maaşa göre en az 59,94 ve en çok 241,15 lira ek ödeme veriliyor. Peki Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)'in 'ek ödeme AGİ ile eşitlensin' teklifine göre ek ödeme miktarı yenilenirse yeni oranlar ne olacak? İşte emekliye ek ödemeyle ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





