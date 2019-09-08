Emekliye 480 TL zam geliyor! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?
Emekliye 480 TL zam geliyor! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?
Emeklinin Ocak zammı netleşmeye başlıyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği yeni zamlı emekli maaşları ile ilgili veriler gelmeye başladıkça, konuyla ilgili internet üzerinden 'emekli ocak zammı ne kadar olacak' 'en düşük emekli maaşı ne kadar' araştırmaları da hız kazandı. Enflasyon oranları baz alınarak gerçekleşen Ocak Zammı 6 aylık tahmine göre yüzde 8.46 olacak. Emekli maaşlarına 100 ile 480 lira arasında zam yapılacak. Öte yandan, memur emeklisine de yüzde 7.46 oranında artış gelecek. Peki bu oranlar gerçekleştiği takdirde kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna ocak zammı ile oluşacak yeni emekli maaşları listesi!
Giriş Tarihi: 08.09.2019
10:06
Güncelleme Tarihi: 08.09.2019
10:41