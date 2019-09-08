Emekliye 480 TL zam geliyor! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

12 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına Ocak ayında zam gelecek. Böylece emekli maaşlarına 480 liraya kadar zam yapılacak. Öte yandan, memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak. İşte emekli ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...