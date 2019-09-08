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  • Emekliye 480 TL zam geliyor! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

Emekliye 480 TL zam geliyor! Ocak zammı ne kadar olacak?

Emeklinin Ocak zammı netleşmeye başlıyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği yeni zamlı maaşları ile ilgili veriler gelmeye başladıkça, konuyla ilgili internet üzerinden ' ne kadar olacak' 'en düşük emekli maaşı ne kadar' araştırmaları da hız kazandı. Enflasyon oranları baz alınarak gerçekleşen Ocak Zammı 6 aylık tahmine göre yüzde 8.46 olacak. Emekli maaşlarına 100 ile 480 lira arasında zam yapılacak. Öte yandan, memur emeklisine de yüzde 7.46 oranında artış gelecek. Peki bu oranlar gerçekleştiği takdirde kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna ocak zammı ile oluşacak yeni emekli maaşları listesi!

Giriş Tarihi: 08.09.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 10:41
Emekliye 480 TL zam geliyor! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

12 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına Ocak ayında zam gelecek. Böylece maaşlarına 480 liraya kadar zam yapılacak. Öte yandan, memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak. İşte ile ilgili tüm detaylar...

Emekliye 480 TL zam geliyor! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yansıtılacak.

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Emekliye 480 TL zam geliyor! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.46 zam, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3.46 fark göründü.

Emekliye 480 TL zam geliyor! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

EN AZ BİN 281 LİRA

Takvim, enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşlarını hesapladı. Hazırladığımız tabloya bakan emekliler, Temmuz'dan itibaren ceplerine girecek para konusunda fikir sahibi olabilecek.

Emekliye 480 TL zam geliyor! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

Eğer yüzde 8.46'lık tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 100 lira ile 480 lira arasında artış yaşanacak.

Emekliye 480 TL zam geliyor! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

Halen en düşük aylığı ek ödeme dahil bin 181 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Emekliye 480 TL zam geliyor! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

Bu maaş eğer Ocak zammı yüzde 8.46 olarak gerçekleşirse bin 281 lira 86 kuruşa çıkacak.

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