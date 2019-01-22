Emekliye 518 TL! - En yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca vatandaş enflasyon oranına gerçekleşen zamlarını aldıktan sonra yatacak maaş miktarını beklemeye geçmişti. SSK emeklilerinin maaşları hesaplara yatarken, bu hafta itibariyle tüm SSK'lıların maaşları yatmış olacak. Bağ-Kur emeklileri ise yeni maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında alacaklar. Hem maaş hem de ek ödeme alacak Bağ-Kur'luların 518 liraya kadar zamlı maaşları hesaplarda görmesi mümkün olacak. Peki kim ne kadar zam alacak? En yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte merakla beklenen o soruların yanıtları...