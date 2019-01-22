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Emekliye 518 TL! - En yüksek ve en düşük maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca vatandaş enflasyon oranına gerçekleşen zamlarını aldıktan sonra yatacak maaş miktarını beklemeye geçmişti. SSK emeklilerinin maaşları hesaplara yatarken, bu hafta itibariyle tüm SSK'lıların maaşları yatmış olacak. Bağ-Kur emeklileri ise yeni maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında alacaklar. Hem maaş hem de ek ödeme alacak Bağ-Kur'luların 518 liraya kadar zamlı maaşları hesaplarda görmesi mümkün olacak. Peki kim ne kadar zam alacak? En yüksek ve en düşük maaşı ne kadar oldu? İşte merakla beklenen o soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 22.01.2019 07:50 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 07:56
Emekliye 518 TL! - En yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Türkiye'de 12.3 milyonu aşkın aylarca maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili araştırmalar yaptılar. Beklenen maaş artışı enflasyona bağlı olarak yüzde 10 olarak açıklanırken birçok vatandaş zamlı maaşların yatmasını beklediler. Sonunda bireylerin beklediği oluyor ve SSK emeklilerinin maaşları bu hafta itibariyle tamamen hesaplara yatmış olacak. 25-28 Ocak tarihlerinde ise Bağ- Kur emeklilerinin maaşları hesaplara yatacak. Zamlı maaşının yanında ek ödeme de alabilecek bireyler en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte tablo ile ....

Emekliye 518 TL! - En yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekliler zamlı maaşlarını birbiri ardına alıyor. İlk olarak SSk emeklileri zamlı maaşlarını ceplerine koyuyor. Bu hafta tüm SSK emeklileri zamlı maaşlarını almış olacak. Bağ-Kur emeklilerine de yeni maaşları 25-28 Ocak'ta yatırılacak. Emekliler hem yüzde 10.19 artırılmış net maaşlarını hem de bu yeni aylıktan hesaplanan yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi hesabında görecek.

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Emekliye 518 TL! - En yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Bu sayede emeklilere yatacak zam oranı 518 liraya kadar ulaşabilecek. En düşük SSK emeklisi aylığı 972,76 liraydı. Bu maaşı alan bireylerin eline yüzde 5'lik ek ödeme dilimiyle birlikte bin 21 lira 40 kuruş geçiyordu.

Emekliye 518 TL! - En yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Ocak zammıyla birlikte net maaş bin 71 lira 88 kuruşa ek ödeme de 53.60 liraya çıktı.

Emekliye 518 TL! - En yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Emeklinin eline artık bin 125 lira 48 kuruş geçecek. En yüksek SSK emeklisi aylığı da 4 bin 892 lira 19 kuruştu.

Emekliye 518 TL! - En yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Bu emeklinin eline yüzde 4 oranında yani 195,68 lira ek ödemeyle birlikte 8 bin 87 lira 87 kuruş geçiyordu.

Emekliye 518 TL! - En yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Emeklinin net maaşı 5 bin 390 lira 70 kuruşa, ek ödeme de 215,63 liraya çıktı.

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