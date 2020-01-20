Emekliye 6.972 TL avans! İşte emekliye avans imkanı ile ilgili detaylar...
Emekliye 6.972 TL avans! İşte emekliye avans imkanı ile ilgili detaylar...
2019 yılını ikramiye ve zamlarla kazançlı geçiren emekliler geçtiğimiz günlerde ocak ayı zamlarını da öğrenerek maaşlarını hesaplarında görmeye başladı. Ayrıca emekli olup, maaşını bekleyenlere istemeleri halinde 6 bin 972 liraya kadar avans imkanı sunuluyor. Peki emekli avans başvuruları nasıl yapılıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 20.01.2020
10:32
Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
10:34
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