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  • Emekliye 6.972 TL avans! İşte emekliye avans imkanı ile ilgili detaylar...

Emekliye 6.972 TL avans! İşte emekliye avans imkanı ile ilgili detaylar...

2019 yılını ikramiye ve zamlarla kazançlı geçiren emekliler geçtiğimiz günlerde ocak ayı zamlarını da öğrenerek maaşlarını hesaplarında görmeye başladı. Ayrıca olup, maaşını bekleyenlere istemeleri halinde 6 bin 972 liraya kadar avans imkanı sunuluyor. Peki başvuruları nasıl yapılıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 10:34
Emekliye 6.972 TL avans! İşte emekliye avans imkanı ile ilgili detaylar...

maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alıyor.

Emekliye 6.972 TL avans! İşte emekliye avans imkanı ile ilgili detaylar...

SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan, 6 bin 972 liraya varan avans alabiliyor..

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Emekliye 6.972 TL avans! İşte emekliye avans imkanı ile ilgili detaylar...

Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor..

Emekliye 6.972 TL avans! İşte emekliye avans imkanı ile ilgili detaylar...

FAİZ İŞLETİLMİYOR

Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak avans isteyebilecek.

Emekliye 6.972 TL avans! İşte emekliye avans imkanı ile ilgili detaylar...

Avansın tutarının da 3 maaş kadar olabileceği düşünülüyor. Bu para daha sonra emeklinin maaşından taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.

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