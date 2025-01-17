Emekliye ek gelir fırsatı! Bankalar kesenin ağzını açtı, sürpriz rakam

BANKALAR 4 DİLİME AYIRDI

Bankalar promosyon tutarlarını 10 bin liranın altı, 10 bin lira ile 14 bin 999 lira arası, 15 bin lira ile 19 bin 999 lira arası ve 20 bin lira ve üzeri şeklinde 4 maaş dilimine göre belirliyor. Ödenen promosyon miktarları arası ise 5 bin lira ile 20 bin lira arasında değişiyor.