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Haberler Galeri Emekliye ek gelir fırsatı! Bankalar kesenin ağzını açtı, sürpriz rakam
Giriş Tarihi: 17.01.2025 19:55 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:00

Emekliye ek gelir fırsatı! Bankalar kesenin ağzını açtı, sürpriz rakam

Emekli milyonlarca vatandaş için ek gelir fırsatı geldi. Bankalar emekli maaşı zammıyla birlikte promosyon ücretlerini arttırdı. Maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen emekliler için promosyon ücretleri 20 bin lirayı aştı. Fakat uzmanlar emeklilere bankalarla anlaşma yaparken sözleşmede sunulan şartlara dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu. Bunun yanında bankalar yeni promosyon rakamlarını tek tek açıkladı. İşte bankalar tarafından sunulan yeni promosyon rakamları...

Emekliye ek gelir fırsatı! Bankalar kesenin ağzını açtı, sürpriz rakam

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankalar bir kereye mahsus olmak üzere promosyon yarışına girdi. Milyonlarca emeklinin alacağı promosyonlar 20 bin lirayı aştı. Öte yandan banka banka promosyon ücretleri açıklandı. İşte detaylar...

Emekliye ek gelir fırsatı! Bankalar kesenin ağzını açtı, sürpriz rakam

BANKALAR 4 DİLİME AYIRDI

Bankalar promosyon tutarlarını 10 bin liranın altı, 10 bin lira ile 14 bin 999 lira arası, 15 bin lira ile 19 bin 999 lira arası ve 20 bin lira ve üzeri şeklinde 4 maaş dilimine göre belirliyor. Ödenen promosyon miktarları arası ise 5 bin lira ile 20 bin lira arasında değişiyor.

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Emekliye ek gelir fırsatı! Bankalar kesenin ağzını açtı, sürpriz rakam

PROMOSYONLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA FAZLA ARTACAK

Bu promosyonları tamamını almak için bankalar ise bazı taleplerde bulunuyor. Kredi kartı alınması ve en az 500 lira harcanması gibi isteklerde bulunan bankalar için uzmanlar anlaşma yaparken dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Promosyonların önümüzdeki günlerde daha da fazla artması bekleniyor.

Emekliye ek gelir fırsatı! Bankalar kesenin ağzını açtı, sürpriz rakam

İŞTE GÜNCEL BANKA PROMOSYONLARI

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Emekliye ek gelir fırsatı! Bankalar kesenin ağzını açtı, sürpriz rakam

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

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