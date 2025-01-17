Giriş Tarihi: 17.01.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
21:00
Emekliye ek gelir fırsatı! Bankalar kesenin ağzını açtı, sürpriz rakam
Emekli milyonlarca vatandaş için ek gelir fırsatı geldi. Bankalar emekli maaşı zammıyla birlikte promosyon ücretlerini arttırdı. Maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen emekliler için promosyon ücretleri 20 bin lirayı aştı. Fakat uzmanlar emeklilere bankalarla anlaşma yaparken sözleşmede sunulan şartlara dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu. Bunun yanında bankalar yeni promosyon rakamlarını tek tek açıkladı. İşte bankalar tarafından sunulan yeni promosyon rakamları...