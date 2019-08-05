Emekliye ek ödeme geliyor! Emekli promosyonu ve kurban bayramı ikramiyeleri...
Emekliye ek ödeme geliyor! Emekli promosyonu ve kurban bayramı ikramiyeleri...
12 milyonu aşkın emekliye büyük kazanç sağlayacak olan 1000 TL'lik Kurban Bayramı ikramiyesi önümüzdeki günlerde bankalardaki hesaplara yatacak. İkramiyelerden, yeni emekliler de yararlanabilecek. Öte yandan, bankalara 'maaşımı sizden alacağım' diyen yeni emekliler 1000 liraya varan promosyon alabilecek. İşte emekliye promosyon ve kurban bayramı ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar...