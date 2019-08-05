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Emekliye ek ödeme geliyor! promosyonu ve kurban bayramı ikramiyeleri...

12 milyonu aşkın emekliye büyük kazanç sağlayacak olan 1000 TL'lik önümüzdeki günlerde bankalardaki hesaplara yatacak. İkramiyelerden, yeni emekliler de yararlanabilecek. Öte yandan, bankalara 'maaşımı sizden alacağım' diyen yeni emekliler 1000 liraya varan promosyon alabilecek. İşte ve kurban bayramı ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 05.08.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 09:10
Emekliye ek ödeme geliyor! Emekli promosyonu ve kurban bayramı ikramiyeleri...

Yaklaşık 12.1 milyon kişi için bayram ikramiyesi haftasına girildi. SSK emeklileri 8, Bağ-Kur ve Sandığı emeklileri ise 9 Ağustos'ta Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak.

Emekliye ek ödeme geliyor! Emekli promosyonu ve kurban bayramı ikramiyeleri...

Tüm emeklilere biner lira verilirken, bu ödemeden yeni emekliler de yararlanacak. aylığı 8-9 Ağustos'a kadar bağlananlar, biner lira ikramiyeyi hesabında görecek.

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Emekliye ek ödeme geliyor! Emekli promosyonu ve kurban bayramı ikramiyeleri...

Aynı şekilde bu tarihe kadar ölüm ya da sürekli iş göremezlik ödeneği bağlananlar da ikramiyeyi alabilecek. Ancak onlara yapılacak ödeme, ölüm aylığı ya da sürekli iş göremezlik aylığı oranına göre hesaplanacak.

Emekliye ek ödeme geliyor! Emekli promosyonu ve kurban bayramı ikramiyeleri...

Aylığı bu tarihten sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren bayram ikramiyesi alacak.

Emekliye ek ödeme geliyor! Emekli promosyonu ve kurban bayramı ikramiyeleri...

TAAHHÜT VERİLMELİ

Yeni emekliler ilk bayram ikramiyesine kavuşurken, bin liraya varan promosyon fırsatından da yararlanabilecek. Bankaya 'Maaşımı 3 yıl boyunca sizden alacağım' taahhüdünü veren yeni , hemen promosyon ödemesi alabilecek.

Emekliye ek ödeme geliyor! Emekli promosyonu ve kurban bayramı ikramiyeleri...

3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira taban tutarın belirlendiği promosyonun son dönemde bin liraya kadar çıkması da emekliler için önemli bir imkan sağlamış durumda.

Emekliye ek ödeme geliyor! Emekli promosyonu ve kurban bayramı ikramiyeleri...

Emekliler, kampanyaları inceleyip seçimini yapacak. Bazı bankalar, bin liraya varan promosyon ödüyor. Ayrıca müşteri getirenlere kazandırdığı her emekli için 100-125 lira verenler de var.

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