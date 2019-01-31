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Emekliye en az bin TL! İşte maaşlardaki son durum...

Asgari ücret oranının belli olmasından sonra maaşlarına yapılan zam da belli olmuştu. Yapılan zamla birlikte emekli maaşları en az bin TL oldu. Bu zamla birlikte ayrıca 150 bin emeklinin maaşında bir artış daha olacak. Milyonlarca emekli yeni zamlı maaşları alırken, oluşan emekli tablosu da belli oldu. İşte son emekli maaşları...

Giriş Tarihi: 31.01.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 09:06
Emekliye en az bin TL! İşte maaşlardaki son durum...

Yeni zamla birlikte artık en düşük bin TL'nin üstünde olacak. Milyonlarca emeklinin maaşlarına yapılan oranı yüzleri güldürdü. Buna göre; emekliler Ocak zamlarını alırken, 12.3 milyon emekliden SSK ve Bağ-Kur'luların aylıkları yüzde 10.19, memur emeklilerinin ise yüzde 10.73 arttı.

Emekliye en az bin TL! İşte maaşlardaki son durum...

Şubat'ta ise yaklaşık 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni bir artış daha var. Bu imkan yeni yasa ile sağlandı. İşte bu yeni artışın detayları:

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Emekliye en az bin TL! İşte maaşlardaki son durum...

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?:
Yasaya göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.

Emekliye en az bin TL! İşte maaşlardaki son durum...

Yani ek ödeme dahil bin liranın altında maaşı kalmayacak. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu hüküm uygulanmayacak. Düzenleme Şubat'ta maaşlara yansıyacak.

Emekliye en az bin TL! İşte maaşlardaki son durum...

NASIL YANSITILACAK?:
Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, Şubat'tan itibaren bin lira ödenmeye başlanacak. Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan emeklilerin geliri artacak.

Emekliye en az bin TL! İşte maaşlardaki son durum...

Emeklilerin gelirinde 340 liraya varan artış yaşanacak. Gerçek ile bin lira arasındaki fark, Hazine'den tahsil edilecek. Yani emeklinin maaşı 660 lira ise bin lira ödenmeye başlanacak, 340 liralık farkı Hazine karşılayacak.

Emekliye en az bin TL! İşte maaşlardaki son durum...

YAKINLARI DA ALIYOR. DUL VE YETİMLERE DE VAR MI?
Evet. Dul ve yetim maaşı bağlananların aldıkları maaşlarda da hisseleri oranında artış yaşanacak. Toplam alınan bin liranın altında kalmayacak.

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