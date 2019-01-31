Emekliye en az bin TL! İşte maaşlardaki son durum...
Emekliye en az bin TL! İşte maaşlardaki son durum...
Asgari ücret zam oranının belli olmasından sonra emekli maaşlarına yapılan zam da belli olmuştu. Yapılan zamla birlikte emekli maaşları en az bin TL oldu. Bu zamla birlikte ayrıca 150 bin emeklinin maaşında bir artış daha olacak. Milyonlarca emekli yeni zamlı maaşları alırken, oluşan emekli maaş tablosu da belli oldu. İşte son emekli maaşları...
Giriş Tarihi: 31.01.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 09:06