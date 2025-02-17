Emekliye mart uyarısı! Banka promosyonu için bu tarihe dikkat! İşte emekli promosyonu için hesaplamalar...

TABAN RAKAMLAR DEĞİŞEBİLİR

SGK'nın bankalarla daha önce imzaladığı protokole göre; aylığı '10 bin liranın altında' olanlara 5 bin, '10 bin-14 bin 999 lira arası' olanlara 8 bin, '15 bin-19 bin 999 lira arası' olanlara 10 bin, aylığı '20 bin lira ve üzeri' olanlara da 12 bin bin liradan az ödeme yapılamıyor. Bazı bankalar kampanyalarla bu tutarları artırdı. İlk maaş dilimine 20 bin, ikinci dilim için 23 bin, üçüncü dilimde 25 bin ve en üst maaş diliminde 27 bin liraya kadar çıkardı. Altı banka, en üst maaş dilimindekilere 20 bin lira ve üzerinde ödeme yapıyor. Bankalarla yapılacak yeni protokolle aylık dilimleri ve bu dilimlere göre taban promosyon tutarları yeniden belirlenecek. Bankalar protokolle belirlenen tutarın altında ödeme yapamayacak. İsteyenler, şimdi olduğu gibi, kampanyalarla bu tutarları da aşabilecek. Bu da emeklilere daha yüksek promosyon yolunu açacak.