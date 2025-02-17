Giriş Tarihi: 17.02.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
12:15
Emekliye mart uyarısı! Banka promosyonu için bu tarihe dikkat! İşte emekli promosyonu için hesaplamalar...
Milyonlarca emekliye yakından ilgilendiren emekli promosyonu için yeni dönem başlıyor. Emeklilerin bankalardan aldıkları emekli promosyonu için önümüzdeki ay artış bekleniyor. Banka promosyonu için şu anda 27 bin liraya kadar çıkan özel bankalar Mart ayında yeniden hesaplama yapacak. Eski emekli promosyonları da yükseltilebilecek. Peki iade nasıl hesaplanacak, yeni rakam nasıl alınacak? İşte emekli banka promosyonu için detaylar...