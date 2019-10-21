Emekliye Ocak ayında 2127 TL! Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?
Emekliye Ocak ayında 2127 TL! Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli Ocak ayında yeni zamlı maaşlarını alacak. Ocak ayında açıklanacak enflasyonla birlikte emekli maaşlarına enflasyon farkı da yansıyacak. Merkez Bankası'nın son beklentisine göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 7.3 oranında zam yapılması bekleniyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2020 emekli maaşları nasıl olacak? Tavan ve taban maaşlar ne kadar olacak? İşte emekli maaşlarıyla ilgili gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.10.2019
09:37
Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
09:40
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