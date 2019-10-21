Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Emekliye Ocak ayında 2127 TL! Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliye Ocak ayında 2127 TL! Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli Ocak ayında yeni zamlı maaşlarını alacak. Ocak ayında açıklanacak enflasyonla birlikte emekli maaşlarına farkı da yansıyacak. Merkez Bankası'nın son beklentisine göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 7.3 oranında yapılması bekleniyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2020 emekli maaşları nasıl olacak? Tavan ve taban maaşlar ne kadar olacak? İşte emekli maaşlarıyla ilgili gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 09:40
Emekliye Ocak ayında 2127 TL! Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Yaklaşık olarak 9 milyon SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşa Ocak ayında 6 aylık zammı yapılacak. Bu oranla birlikte emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor.

Emekliye Ocak ayında 2127 TL! Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Maaşlar, 2019'un ikinci yarısında gerçekleşen oranında artırılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekliye Ocak ayında 2127 TL! Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketi ipucunu veriyor.

Emekliye Ocak ayında 2127 TL! Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Buna göre 2019'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 12.69 seviyesinde gerçekleşecek.

Emekliye Ocak ayında 2127 TL! Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Bu durumda da 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki , yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin oranı yüzde 7.3 olacak.

Emekliye Ocak ayında 2127 TL! Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?
Halen en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 675 lira.

Emekliye Ocak ayında 2127 TL! Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Bu maaş Ocak zammı yüzde 7.3 olursa bin 797 liraya çıkacak.

BİZE ULAŞIN