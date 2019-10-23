Emekliye Ocak'ta yeni maaş! Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaş tablosu
Emekliye Ocak'ta yeni maaş! Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaş tablosu
Milyonlarca emekli vatandaş yeni yılda zamlı maaşına kavuşacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketi tahminleri netleştirmeye başladı. Beklenti anketine göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak zammı yaklaşık olarak yüzde 7.3 olarak tahmin ediliyor. Hesaplamalar bu orana göre yapılacak. Bu oranla birlikte emekli maaşları ne kadar artacak? Tahmini zam sonrası oluşacak emekli maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 23.10.2019
09:53
Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
10:02
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ