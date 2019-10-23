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  • Emekliye Ocak'ta yeni maaş! Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaş tablosu

Emekliye 'ta yeni maaş! maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaş tablosu

Milyonlarca vatandaş yeni yılda zamlı maaşına kavuşacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketi tahminleri netleştirmeye başladı. Beklenti anketine göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı yaklaşık olarak yüzde 7.3 olarak tahmin ediliyor. Hesaplamalar bu orana göre yapılacak. Bu oranla birlikte emekli maaşları ne kadar artacak? Tahmini sonrası oluşacak emekli maaş tablosu...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 10:02
Emekliye Ocak'ta yeni maaş! Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaş tablosu

maaşı yeni yılda ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşı netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın beklenti anketi yaklaşık olarak yüzde 7.3 olarak gerçekleşti. Yeni yılda yapılacak oranı emekli maaşlarını ne kadar arttıracak? Zamlı emekli maaş tablosu...

Emekliye Ocak'ta yeni maaş! Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaş tablosu

Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.69 olarak yer aldı.

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Emekliye Ocak'ta yeni maaş! Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaş tablosu

Bu tahmine göre; 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 7.3 olarak gerçekleşecek.

Emekliye Ocak'ta yeni maaş! Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaş tablosu

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TAKVİM'in bir haberine göre, bu tahmin emeklilerin yeni maaşlarını belirleyecek.

Emekliye Ocak'ta yeni maaş! Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaş tablosu

Hazırladığımız tabloyu inceleyen emekliler, ellerine geçecek para konusunda fikir sahibi olabilecek.

Emekliye Ocak'ta yeni maaş! Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaş tablosu

Yüzde 7.3 oranı; 2 bin liralık maaşı 2 bin 146, 3 bin liralık maaşı 3 bin 219, 4 bin liralık aylığı 4 bin 292, 5 bin liralık maaşı da 5 bin 365 liraya yükseltecek.

Emekliye Ocak'ta yeni maaş! Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaş tablosu

Emekliler, kesin oranını ise 3 Ocak'ta öğrenecek.

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