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  • Emekliye Şubat ayı müjdesi! Emekli maaşlarına ekstra zam geliyor

Emekliye Şubat ayı müjdesi! maaşlarına ekstra zam geliyor

vatandaşlar, yeni yıl zammı konusunda bir süre beklemede kaldıktan sonra Ocak ayının 3'ünde enflasyon verilerinin açıklanması ile zamlı emekli maaşları ile ilgili meraklarını gidermişlerdi. Ocak ayı boyunca SSK ve Bağ-Kur'luların emekli maaşları devlet tarafından hesaplarına yatırılmıştı. Emekli vatandaşlar için bir diğer müjdeli haber de Şubat ayı için, 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisi için Şubat ayı zam niteliğinde olacak. Emekli maaşlarında 340 liraya varan yükselmeler olacak. Peki Şubat ayı emekli maaşı farkları nasıl gerçekleşecek? İşte tüm ayrıntılarıyla yeni emekli maaş farkları...

Giriş Tarihi: 05.02.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 10:25
Emekliye Şubat ayı müjdesi! Emekli maaşlarına ekstra zam geliyor

Ocak zamlarına kavuşan 12.3 milyon emekliye yüzde 10'un üzerinde zam yapılmış ve emekliler yeni yıla mutlu girmişti. 150 Bin SSK-Bağ-Kur'lu vatandaşlara ise bu ayda zam var. Böylelikle, 1000 TL'nin altında emekli maaşı olan olmayacak. Bu imkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile sağlandı.


Emekliye Şubat ayı müjdesi! Emekli maaşlarına ekstra zam geliyor

BİN LİRADAN AZ OLMAYACAK

Düzenlemeye göre; malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.

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Emekliye Şubat ayı müjdesi! Emekli maaşlarına ekstra zam geliyor

Yani ek ödeme dahil bin liranın altında maaşı kalmayacak. Bu kapsamda, maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, Şubat'tan itibaren bin lira ödenmeye başlanacak.

Emekliye Şubat ayı müjdesi! Emekli maaşlarına ekstra zam geliyor

Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan emeklilerin geliri artacak. Emeklilerin gelirinde 340 liraya varan artış gerçekleşecek.

Emekliye Şubat ayı müjdesi! Emekli maaşlarına ekstra zam geliyor

Gerçek maaş ile bin lira ödeme arasındaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Yani emeklinin maaşı 660 lira ise bin lira ödenmeye başlanacak, 340 liralık fark Hazine'den karşılanacak.

Emekliye Şubat ayı müjdesi! Emekli maaşlarına ekstra zam geliyor

VEFAT ETMİŞSE HAK SAHİBİNİN YAKINI YARARLANACAK

Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olan vefat etmişse, artıştan hak sahibi yakınları yararlanacak.

Emekliye Şubat ayı müjdesi! Emekli maaşlarına ekstra zam geliyor

Dul ve yetim maaşı alanların aldıkları maaşlarda da hisseleri oranında artış yaşanacak.

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