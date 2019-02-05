Emekliye Şubat ayı müjdesi! Emekli maaşlarına ekstra zam geliyor

Emekli vatandaşlar, yeni yıl zammı konusunda bir süre beklemede kaldıktan sonra Ocak ayının 3'ünde enflasyon verilerinin açıklanması ile zamlı emekli maaşları ile ilgili meraklarını gidermişlerdi. Ocak ayı boyunca SSK ve Bağ-Kur'luların emekli maaşları devlet tarafından hesaplarına yatırılmıştı. Emekli vatandaşlar için bir diğer müjdeli haber de Şubat ayı için, 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisi için Şubat ayı zam niteliğinde olacak. Emekli maaşlarında 340 liraya varan yükselmeler olacak. Peki Şubat ayı emekli maaşı farkları nasıl gerçekleşecek? İşte tüm ayrıntılarıyla yeni emekli maaş farkları...