Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
11:30
Emekliye yüzde 20 indirim! Bakan Uraloğlu detayları açıkladı
PTT, emekli vatandaşların kargoları için yüzde 20 indirim kampanyası başlattı. Emekli vatandaşların kimlik numaralarını ibraz ederek indirimden faydalanabileceğini aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Trenlerde ve şehirlerarası otobüslerde emeklilerimize yönelik indirim kampanyalarına devam ediyoruz. Şimdi de PTT tarafından emekli vatandaşlarımıza yönelik standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerde ayda en fazla 5 adet olmak üzere yurtiçi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattık." dedi