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Haberler Galeri Emlak Konut orta gelir grubu kampanyasını duyurdu: Emlak Konut evleri nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:59

Emlak Konut orta gelir grubu kampanyasını duyurdu: Emlak Konut evleri nasıl olacak?

Emlak Konut orta gelir grubuna yeni bir kampanya duyurdu. Emlak Konut yeni proje için 3 farklı ödeme seçeneği sunarken vatandaşlar da 'emlak konut projesi faizi ne kadar, peşinat ne kadar verilecek?' gibi sorularının yanıtlarını internet üzerinden arıyor. Peki İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki projeleri kapsayan konutlar nasıl? İşte Emlak Konut'tan ev satın almak isteyenlerin merak ettiği o projeler!

Emlak Konut orta gelir grubu kampanyasını duyurdu: Emlak Konut evleri nasıl olacak?

Emlak Konut ev sahibi olmak isteyenler için 3 farklı ödeme modeliyle yeni bir kampanya duyurdu. Vatandaşlar finans modeli ve ödeme koşullarını merak ederken Emlak Konut'un projeleri resmi siteleri üzerinden tek tek sıralandı.

Emlak Konut orta gelir grubu kampanyasını duyurdu: Emlak Konut evleri nasıl olacak?

EMLAK KONUT KAMPANYASI DETAYLARI NELER?

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını açıkladı.

Bu kampanyanın, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

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Emlak Konut orta gelir grubu kampanyasını duyurdu: Emlak Konut evleri nasıl olacak?

Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır."

Yılmaz, kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul'da 6 milyon lira değerindeki bir eve, 60 ay vadeyle ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle sahip olunabileceğini söyledi.

Emlak Konut orta gelir grubu kampanyasını duyurdu: Emlak Konut evleri nasıl olacak?

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY

"İstanbul'un yeni şehri, Arnavutköy Yenişehir Evleri Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, yaklaşık 131.000.000 metrekare alan üzerinde inşa edilecek Arnavutköy Yenişehir Evleri, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor. Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor."

Emlak Konut orta gelir grubu kampanyasını duyurdu: Emlak Konut evleri nasıl olacak?

YENİ FİKİRTEPE

İstanbul/Kadıköy

"Fikirtepe'de Yaşam Yeni Fikirtepe'de yepyeni bir yaşam… Güvensiz yapılar, sağlıksız yaşam alanları ile çevrili olan Fikirtepe, güvenli yapıları, sosyal donatıları, yeşil alanları, 7/24 yaşayan prestij caddesi ve ticari ünitelerin yer aldığı yeni hali ile dönüşüyor, İstanbul'un en gözde yaşam alanlarından biri oluyor. Eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarıyla tüm detaylarının yeniden tasarlandığı, insanların huzur ve güven içinde yaşayacağı, tamamlandığında İstanbul'un yeni çekim merkezi olması beklenen Yeni Fikirtepe, hak ettiği değerine ulaşıyor. 12.059 bağımsız bölümün, yeşil alanların sürekliliğini bozmayacak şekilde yeniden konumlandırıldığı Yeni Fikirtepe, Anadolu Yakası'nın çehresini değiştiriyor"

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