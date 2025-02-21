EMLAK KONUT PROJESİ 2025: Emlak Konut kampanyası için avantajlı modeller hangileri? İşte kredi, faiz ve başvuru detayları!

Giriş Tarihi: 21.02.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
06:56
Emlak Konut GYO'nun orta gelirlilere yönelik olarak önceki gün başlattığı Kazançlı Yatırım Kampanyası'na vatandaşlar yoğun talep gösterdi. Kampanya hakkında bilgilendirme için kurulan internet sitesi aşırı yoğunluk yüzünden dün zaman zaman çökerken, Emlak GYO'nun satış ofislerinin önünde sıra oluştu. Özellikle orta gelirli birikim sahibi vatandaşların kampanyaya büyük bir ilgi gösterdiği belirtiliyor. Kredi faiz oranının, piyasadaki genel ortalamanın altında bulunması, bazı kesimlerin birikimlerine çok dokunmadan, elde ettikleri mevduat faizi geliriyle taksitleri ödeme planını devreye sokmalarını sağladı.