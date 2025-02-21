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Giriş Tarihi: 21.02.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 06:56

EMLAK KONUT PROJESİ 2025: Emlak Konut kampanyası için avantajlı modeller hangileri? İşte kredi, faiz ve başvuru detayları!

Emlak Konut GYO'nun orta gelirlilere yönelik olarak önceki gün başlattığı Kazançlı Yatırım Kampanyası'na vatandaşlar yoğun talep gösterdi. Kampanya hakkında bilgilendirme için kurulan internet sitesi aşırı yoğunluk yüzünden dün zaman zaman çökerken, Emlak GYO'nun satış ofislerinin önünde sıra oluştu. Özellikle orta gelirli birikim sahibi vatandaşların kampanyaya büyük bir ilgi gösterdiği belirtiliyor. Kredi faiz oranının, piyasadaki genel ortalamanın altında bulunması, bazı kesimlerin birikimlerine çok dokunmadan, elde ettikleri mevduat faizi geliriyle taksitleri ödeme planını devreye sokmalarını sağladı.

SEDA TABAK
EMLAK KONUT PROJESİ 2025: Emlak Konut kampanyası için avantajlı modeller hangileri? İşte kredi, faiz ve başvuru detayları!

Kazançlı Yatırım Kampanyası'na vatandaşlar büyük ilgi gösterince, satış ofislerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. 25 projeyi kapsayan ve üç modelden oluşan kampanya, 5.9 milyon TL avantaj sağlıyor.

EMLAK KONUT PROJESİ 2025: Emlak Konut kampanyası için avantajlı modeller hangileri? İşte kredi, faiz ve başvuru detayları!

5.9 MİLYON TL AVANTAJ

Emlak GYO, 25 farklı projede ev sahibi olmak isteyenler için 3 farklı modeli hayata geçirdi. Peşinatsız azalan taksit seçeneği ile yüzde 0.99 faiz ve 60 aya kadar vade olanağı sunuldu.

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EMLAK KONUT PROJESİ 2025: Emlak Konut kampanyası için avantajlı modeller hangileri? İşte kredi, faiz ve başvuru detayları!

Bu modelde ev bedeli olan 5 milyon 650 bin TL'nin tamamı kredilendirildiğinde faiz oranı yüzde 0.99, toplam ödeme ise 7 milyon 422 bin TL olarak belirlendi.

EMLAK KONUT PROJESİ 2025: Emlak Konut kampanyası için avantajlı modeller hangileri? İşte kredi, faiz ve başvuru detayları!

Bu tutarda bir banka kredisi kullanıldığında evin maliyeti 13.3 milyona ulaşıyor. Konut kredisinde ortalama faiz yüzde 3.4 seviyesinde bulunuyor. 5 milyon 650 bin TL için aylık ödeme 221 bin 956 bin TL oluyor.

EMLAK KONUT PROJESİ 2025: Emlak Konut kampanyası için avantajlı modeller hangileri? İşte kredi, faiz ve başvuru detayları!

İKİNCİ MODEL DE CAZİP

Emlak Konut'un ikinci modelinde, 5 milyon 650 bin TL tutarındaki ev bedelinin yüzde 35'i peşinat alındıktan sonra kalan 3 milyon 672 bin TL ara ödemelerle birlikte aylık yüzde 1.29 faiz oranıyla taksitlendiriliyor.

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