En çok telefon satan isim belli oldu! Telefon pazarında rekabet sertleşti!

Samsung 76,5 milyon adetlik satışla akıllı telefon pazarının yüzde 22'sine sahip oldu. Birkaç sene önce zirveye oynayan Huawei ise 18.6 milyonla yedinci olabildi.

Aplle ise 52.4 milyon adet telefon sattı ve pazardan yüzde 15 oranında pay kapmayı başardı.