HaberlerGaleriEn çok telefon satan isim belli oldu! Telefon pazarında rekabet sertleşti!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 12:24Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 12:29
En çok telefon satan isim belli oldu! Telefon pazarında rekabet sertleşti!
Telefon pazarında yıllardır yaşanan büyük bir rekabet var. Üreticiler rakiplerinin önüne geçmek için yeni özellikler ve teknolojilerle donatılmış cihazlarını piyasaya sürüyor. Bu rekabet içinde bazı isimler istediğini bulamadı ve mobil pazardan ayrıldı. Bunun son örneği Güney Koreli teknoloji devi LG oldu. Ancak diğer isimler arasındaki yarış tüm hızıyla devam ediyor. 2021'in ilk çeyrek rakamlarına göre telefon satışlarında birinci olan isim belli oldu.