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Haberler Galeri En çok telefon satan isim belli oldu! Telefon pazarında rekabet sertleşti!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 12:29

En çok telefon satan isim belli oldu! Telefon pazarında rekabet sertleşti!

Telefon pazarında yıllardır yaşanan büyük bir rekabet var. Üreticiler rakiplerinin önüne geçmek için yeni özellikler ve teknolojilerle donatılmış cihazlarını piyasaya sürüyor. Bu rekabet içinde bazı isimler istediğini bulamadı ve mobil pazardan ayrıldı. Bunun son örneği Güney Koreli teknoloji devi oldu. Ancak diğer isimler arasındaki yarış tüm hızıyla devam ediyor. 2021'in ilk çeyrek rakamlarına göre telefon satışlarında birinci olan isim belli oldu.

En çok telefon satan isim belli oldu! Telefon pazarında rekabet sertleşti!

Akıllı telefon pazarı yıllardır büyük mücadelelere sahne oluyor. Zirvedeki iki marka olan Samsung ve Apple sürekli yeni oyuncular tarafından tehdit ediliyor.

Covid-19 salgını telefon üreticilerini ilk başta olumsuz etkilese de sektörden toparlanma sinyalleri gelmeye başladı.

En çok telefon satan isim belli oldu! Telefon pazarında rekabet sertleşti!

Küresel ölçekte satışlar yüzde 27 oranında artış gösterdi. ABD'den gelen yaptırım haberlerinin ardından Huawei gerilemesini sürdürürken Samsung yine zirveyi elinde tutuyor.

Samsung'un ardından karlı akıllı telefon üreticisi Apple geliyor.

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En çok telefon satan isim belli oldu! Telefon pazarında rekabet sertleşti!

Samsung 76,5 milyon adetlik satışla akıllı telefon pazarının yüzde 22'sine sahip oldu. Birkaç sene önce zirveye oynayan Huawei ise 18.6 milyonla yedinci olabildi.

Aplle ise 52.4 milyon adet telefon sattı ve pazardan yüzde 15 oranında pay kapmayı başardı.

En çok telefon satan isim belli oldu! Telefon pazarında rekabet sertleşti!

Çinli telefon üreticisi Xiaomi ise satışarını yüzde 62 artırarak 49 milyona adete ulaştı. Bir diğer yükselen marka Oppo da satışlarını yüzde 60 artırdı ve 37.6 milyon adet telefon satışı gerçekleştirdi.

En çok telefon satan isim belli oldu! Telefon pazarında rekabet sertleşti!

Çip sorunu sektörün önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Analistlere göre 'nin piyasadan çekilme kararı Motorola, TCL ve Nokia için şans anlamına geliyor.

(NTV)

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