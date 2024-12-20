EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekli zammı için 2’li hesap: 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi belli oldu. Yayımlanan veriler faiz beklentileriyle beraber milyonları ilgilendiren enflasyon rakamları ve maaş zamlarıyla ilgili de önemli ipuçları verdi. Kasım ayında yüzde 44,11 olarak açıkanan yıl sonu enflasyon tahmini aralık ayı anketinde yüzde 45,28 olarak hesaplandı.