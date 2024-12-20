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Giriş Tarihi: 20.12.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 16:06

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekli zammı için 2'li hesap: 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı zam hesabı Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonrasında değişti.Mevcut durumda 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için iki farklı hesap ortaya çıktı. SSK Bağkur ve memur emeklisinin 2025 yılında alacakları zam oranı enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Hükümet kanadından sık sık 'Emekliyi enflasyon karşı ezdirmeyeceğiz' mesajı verilirken milyonlar 3 Ocak 2025 tarihini beklemeye başladı. 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

SEVDE NUR DEMİR
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekli zammı için 2’li hesap: 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı zam hesabı enflasyon beklentilerine göre yeniden şekillendi. Merkez Bankası, kasım ayında yüzde 44 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 45'e yükseltti. Böylelikle SSK Bağkur emeklisi ve memur emeklisi tarafından alınan en düşük emekli maaşı için tahminler de netleşmeye başladı. İşte yeni tablo...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekli zammı için 2’li hesap: 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi belli oldu. Yayımlanan veriler faiz beklentileriyle beraber milyonları ilgilendiren enflasyon rakamları ve maaş zamlarıyla ilgili de önemli ipuçları verdi. Kasım ayında yüzde 44,11 olarak açıkanan yıl sonu enflasyon tahmini aralık ayı anketinde yüzde 45,28 olarak hesaplandı.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekli zammı için 2’li hesap: 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Gelecek yıl uygulanacak emekli maaşlarını etkileyecek aralık ayı enflasyonu geçen ay yüzde 1,67 olarak açıklanırken bu anket döneminde yüzde 1,72 olarak hesaplandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekli zammı için 2’li hesap: 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu rakam göz önüne alındığında 6 aylık enflasyon farkı 16,54 oluyor. SSK BAĞKUR ve memur emeklisi maaş hesabı için şu tablo ortaya çıkıyor:

  • SSK ve Bağkur emeklisine yansıyacak zam: 16,54
  • Ortaya çıkan enflasyon farkı: %5.94
  • 7.Dönem Toplu sözleşmesi zammı: %6
  • 6 aylık enflasyona göre kümülatif zam: %12.31
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekli zammı için 2’li hesap: 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2024 yılında uygulanan emekli en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira. Eğer Merkez Bankası tahminleri gerçekleşirse bu rakam 14 bin 567 liraya denk geliyor.

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