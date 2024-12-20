Giriş Tarihi: 20.12.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
16:06
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekli zammı için 2'li hesap: 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı zam hesabı Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonrasında değişti.Mevcut durumda 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için iki farklı hesap ortaya çıktı. SSK Bağkur ve memur emeklisinin 2025 yılında alacakları zam oranı enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Hükümet kanadından sık sık 'Emekliyi enflasyon karşı ezdirmeyeceğiz' mesajı verilirken milyonlar 3 Ocak 2025 tarihini beklemeye başladı. 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...