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Haberler Galeri Enerji krizi bunu da yaptırdı! Burası Avrupa'nın göbeği: Ormanlara dadandılar
Giriş Tarihi: 17.10.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 16:48

Enerji krizi bunu da yaptırdı! Burası Avrupa'nın göbeği: Ormanlara dadandılar

Avrupa'da büyüyen enerji krizi ve doğal gaz fiyatlarındaki artış bunu da yaptırdı. Almanya'da ormanlarda odun hırsızlığı vakaları artarken, ormancılar ağaçları korumak için GPS kullanmaya başladı.

Enerji krizi bunu da yaptırdı! Burası Avrupa’nın göbeği: Ormanlara dadandılar

Enerji krizi neticesiyle yükselen doğal gaz fiyatları, ısınma ihtiyacını karşılamak için yasadışı yöntemlere başvuranların sayısını artırdı.

Enerji krizi bunu da yaptırdı! Burası Avrupa’nın göbeği: Ormanlara dadandılar

MADDİ KAYIP MİLYONLAR EDİYOR

Batı Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu WDR'in haberine göre, Alman ormanlarından odun çalanların sayısında bu sene gözle görülür bir artış meydana geldi. Berlin'deki Alman Orman Sahipleri Derneği AGDW, odun hırsızlığı nedeniyle yaşanan maddi kaybın milyonlar ile ölçüldüğüne dikkat çekti.

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Enerji krizi bunu da yaptırdı! Burası Avrupa’nın göbeği: Ormanlara dadandılar

BU SENE DAHA ÇOK ARTTI

Münster Orman Müdürlüğü'nden Adalbert Koch, WDR'e açıklamasında, odun hırsızlarının küçük bir römork ile geldiklerini belirterek, "Bir elektrikli testere ile geliyor, ağaç gövdesini parçalarına ayırıp yükleyip gidiyorlar" dedi. Bu tür eylemlerin 20 dakika kadar sürdüğünü belirten Koch, hırsızlık vakalarının bu sene daha fazla görüldüğünün altını çizdi.

Enerji krizi bunu da yaptırdı! Burası Avrupa’nın göbeği: Ormanlara dadandılar

İHBARLAR DA ARTTI

Münster Orman Müdürlüğü'nün odun hırsızlığı konusunda aldığı ihbarların sayısında da artış yaşanmış. Çok sayıda insanın bunun yasa dışı bir eylem olmadığını varsaydığını belirten yetkililer, odun ve kütüklerin ormanların sahiplerine ait olduğuna ve ormanlardan izinsiz odun alanların suç işlediğine dikkat çekiyor.

Enerji krizi bunu da yaptırdı! Burası Avrupa’nın göbeği: Ormanlara dadandılar

ORMANLARIN %85'İ ÖZEL MÜLKİYET

Münster'deki ormanların yüzde 85'inin özel mülkiyet olduğunu ifade eden Koch, "Bunlar insanların odunların kendine ait olduğunu düşünebileceği kamu ormanları değil, dolayısıyla yapılan açıkça hırsızlık" şeklinde konuşuyor.

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