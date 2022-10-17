Enerji krizi bunu da yaptırdı! Burası Avrupa’nın göbeği: Ormanlara dadandılar

BU SENE DAHA ÇOK ARTTI

Münster Orman Müdürlüğü'nden Adalbert Koch, WDR'e açıklamasında, odun hırsızlarının küçük bir römork ile geldiklerini belirterek, "Bir elektrikli testere ile geliyor, ağaç gövdesini parçalarına ayırıp yükleyip gidiyorlar" dedi. Bu tür eylemlerin 20 dakika kadar sürdüğünü belirten Koch, hırsızlık vakalarının bu sene daha fazla görüldüğünün altını çizdi.