Giriş Tarihi: 23.03.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
07:12
Enerjide tam bağımsızlık! Karadeniz ve Akdeniz’den sonra yeni hedef: Marmara
"Enerjide tam bağımsızlık" parolasıyla denizde ve karada hidrokarbon arayışını artıran Türkiye şimdi de Marmara Denizi'nde petrol arayacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Marmara Denizi'ndeki 3 ayrı bölge için petrol arama ruhsatı verildi. Karadeniz ve Akdeniz'de hidrokarbon aramaları yapan TPAO, şimdi de Marmara'daki petrol potansiyelini araştırmak için harekete geçti. Bu kapsamda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden (MAPEG) önemli kararlar çıktı. MAPEG, TPAO'ya Marmara Denizi'ndeki üç ayrı bölge için toplam 95 bin 55 hektarda petrol arama ruhsatı verdi. Ruhsat, 8 yıl süreyle geçerli olacak.