Enerjide tam bağımsızlık! Karadeniz ve Akdeniz’den sonra yeni hedef: Marmara

BERAT ALBAYRAK: HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Türkiye'nin enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma yolunda atılan adımların yer aldığı Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" kitabında "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" başlıklı bölümde petrol keşiflerinin yapılması için atılan adımlara ve mücadelelere de yer verilmişti.