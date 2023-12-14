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Haberler Galeri Enerjiye dev yatırım! Kalyon Holding CEO'su Koçar rakamlarla açıkladı: Başarılarımıza yeni zirveler ekleyeceğimiz bir yıl olacak
Giriş Tarihi: 14.12.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 13:58

Enerjiye dev yatırım! Kalyon Holding CEO'su Koçar rakamlarla açıkladı: Başarılarımıza yeni zirveler ekleyeceğimiz bir yıl olacak

Kalyon Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Koçar, enerji krizinin dünyayı derinden etkilediği bir süreçten geçerken yerli ve yenilenebilir üretimin öneminin öne çıktığını vurguladı. Koçar, International Holding Companynin iştiraki International Energy Holdingin Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sine ortak olduğunu, bu stratejik anlaşmayla gelecek 5 yıl içinde 10 milyar doları aşan yenilenebilir enerji yatırımı yapmayı değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca Koçar, "Kalyon PV'nin kararını aldığı ve çalışmalarına başladığı 2024 yatırımlarının toplam değeri ise 100 milyon dolar." ifadelerini kullandı.

Enerjiye dev yatırım! Kalyon Holding CEO’su Koçar rakamlarla açıkladı: Başarılarımıza yeni zirveler ekleyeceğimiz bir yıl olacak

Kalyon Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Koçar, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın enerji sektörü üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve bu etkinin gelecek yıl da devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

Enerjiye dev yatırım! Kalyon Holding CEO’su Koçar rakamlarla açıkladı: Başarılarımıza yeni zirveler ekleyeceğimiz bir yıl olacak

"YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI DAHA ÇOK KONUŞACAĞIZ"

Bu çatışmanın, enerji piyasalarına yönelik özellikle doğal gaz ve petrol tedarik zincirleri üzerindeki belirsizlikleri artırarak enerji fiyatlarını etkilemeye devam edebileceğini dile getiren Koçar, şöyle konuştu:

"Bu durum, enerji şirketleri, karar alıcılar için stratejik planlamada ve risk yönetiminde daha fazla dikkat gerektirecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek siyasi sonuçlar, bölgesel istikrarsızlık ve enerji güzergahları üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle endişe verici. Özellikle Orta Doğu'nun enerji üretimi ve taşıma kapasitesi açısından kritik bir bölge olması, bu çatışmaların enerji piyasalarında dalgalanmalara neden olabileceği anlamına gelmekte.

Bu durum, enerji tedarikçileri ve alıcıları arasında uzun vadeli anlaşmaların gözden geçirilmesi ve çeşitlendirilmiş enerji kaynaklarına yönelme ihtiyacını artırabilir. Politik gelişmelerin dışında önümüzdeki dönemde iklim krizinin etkileri, sadece çevresel değil aynı zamanda ekonomik olarak da hissedilecek. Zorunlu göçler, enerji altyapısı üzerindeki talepleri ve enerji tüketim değerlerini değiştirecek. Bu durum, yenilenebilir enerji sektörüne, düşük karbonlu enerji kaynaklarına geçişin hızlandırılması için bir fırsat oluşturabilir. Yenilenebilir enerji, iklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir araç olarak ortaya çıkarken, aynı zamanda enerji güvenliğini artırmakta etkin bir rol oynayacaktır.

Kısacası, ne yazık ki savaşı ve bölgesel çatışmaları konuşmaya devam edeceğimiz ve bunun sonuçlarına göre ülkelerin pozisyon alacağı bir dönem devam edecek. Küresel ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarını daha çok konuşacağımız ve bu endüstriye yatırım iştahının artacağı bir dönem olacak."

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Enerjiye dev yatırım! Kalyon Holding CEO’su Koçar rakamlarla açıkladı: Başarılarımıza yeni zirveler ekleyeceğimiz bir yıl olacak

"JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE UZUN SÜREN SAVAŞLAR, ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEBİLİR"

Mustafa Koçar, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi jeopolitik gerilimler ve uzun süren savaşların, enerji arz güvenliğini etkileyebileceğini ifade ederek, "Bu çatışmaların, uluslararası siyaseti, üretimi, ticareti, lojistiği belirleyeceği bir dönem. Bizim de faaliyet alanımızdan biri olan enerji kaynaklarının üretimi, taşınması ve ticareti üzerinde belirsizlik yaratarak enerji piyasalarında dalgalanmalara neden olabilir." dedi.

Savaş bölgelerindeki enerji altyapısının zarar görmesinin, küresel enerji tedarik zincirini olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Koçar, yine iklim krizine bağlı olarak artan zorunlu göçlerin enerji talebini etkileyebileceğini, göç nedeniyle nüfusun yoğunlaştığı bölgelerde enerji talebinde artış gözlemlenebileceğini, bunun da enerji altyapısının artan talebi karşılayamamasına ve enerji kesintilerine yol açabileceğini anlattı.

Koçar, "Belirttiğim tüm gelişmelerin de ekonomiye pozitif/negatif etkisi olacaktır. Doğal kaynakların azalması, özellikle fosil yakıtların sınırlı olması da enerji arzını kısıtlayabilir. Bu durum, enerji fiyatlarında artışa ve enerji bağımlılığına bağlı olarak ekonomik dengesizliklere neden olabilir. Bu kırılganlıkların farkında olmak, enerji sektöründe stratejik planlamayı ve risk yönetimini önemli hale getirir. Sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş ve enerji verimliliği çabaları, bu kırılganlıklarla başa çıkma ve ekonomik istikrarı koruma konusunda önemli bir rol oynayabilir." diye konuştu.

Enerjiye dev yatırım! Kalyon Holding CEO’su Koçar rakamlarla açıkladı: Başarılarımıza yeni zirveler ekleyeceğimiz bir yıl olacak

"KALYON PV'NİN TOPLAM KAPASİTESİ 2 GİGAVATA ÇIKTI, HEDEFİMİZ ÜRETİM KAPASİTESİNİ DAHA DA ARTIRMAK"

Kalyon Holding CEO'su Koçar, 2023'te en büyük önceliklerinin Türkiye'yi derinden üzen deprem felaketinin yaralarını sarmak olduğunu, ilk andan itibaren afet bölgesinde yer aldıklarını, barınmadan enkaz kaldırma teçhizatı ve makinelerine, gıda, giysi ve ilaç yardımlarından psikolojik desteğe, maddi-manevi tüm imkanlarıyla seferber olduklarını dile getirdi.

Koçar, 10 gün gibi kısa bir sürede Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzede vatandaşların tüm ihtiyaçlarına karşılık verebilecek şekilde donatılmış 3 bin kişilik konteyner kent açtıklarına işaret ederek, "Felaketin ardından elimizi hiçbir zaman depremzedelerimizin üzerinden çekmedik." dedi.

Bu yıl daha kurumsal ve global bir marka olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirten Koçar, şu değerlendirmede bulundu:

"Yönetim kurulumuza başkan vekilliği görevi ile kamuda ve ekonomi yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş Lütfi Elvan gibi değerli bir isim katıldı ve daha da güçlendik. Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladığımız 2023'ü, ülkemize büyük ve başarılı projeler armağan ederek geçirmenin de gururunu yaşıyoruz. Romanya başta olmak üzere yeni pazarlara girdik. Uluslararası güçlü rakiplerimizi geride bırakarak kazandığımız Romanya'nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesi kapsamında SNTGN TRANSGAZ ile projenin başlaması için imzalarımızı attık.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuzu faaliyetlerimizin merkezine yerleştirerek Kalyon PV'deki yatırımlarımızı artırdık. Kalyon Holdingin güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan, AR-GE merkezi ve 4 farklı fabrikasıyla dünyanın ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikası Kalyon PV, 2023 yılını gerek üretim kapasitesindeki artış gerek imza attığı AR-GE çalışmalarıyla çok verimli geçirdi. 2023'ün ilk çeyreğinde devreye alınan Faz-3 yatırımıyla birlikte Kalyon PV'nin toplam kapasitesi 2 gigavata çıktı. Hedefimiz ise üretim kapasitesini daha da artırarak Türkiye'nin yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını tamamen yerli ve milli kaynaklarımızla sağlayarak ülkemizi daha yaşanılabilir yarınlara ulaştırabilmek, bunu da yaparken enerji ithalatının önüne geçebilmek."

Enerjiye dev yatırım! Kalyon Holding CEO’su Koçar rakamlarla açıkladı: Başarılarımıza yeni zirveler ekleyeceğimiz bir yıl olacak

"2024 BAŞARILARIMIZA YENİ ZİRVELER EKLEYECEĞİMİZ BİR YIL OLACAK"

Mustafa Koçar, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni mart ayında yüzde 100 üretim kapasitesiyle açtıklarını belirterek, "Yine Bor, Viranşehir ve Gaziantep'te güneş enerjisi santrallerimizin açılışı için gün sayıyoruz." diye konuştu.

İstanbul Finans Merkezi'nde 40 ve 46 katlı iki yüksek kuleden oluşan Ziraat Kuleleri'nin yapımını gerçekleştirdiklerini, Kağıthane-İstanbul Havalimanı ile Bostancı-Dudullu metrolarının inşaatını tamamladıklarını anlatan Koçar, ekonomiye sağladıkları katkının yanı sıra eğitimden sanata, spordan kültüre toplumsal gelişime değer sunma yönünde de inisiyatifler aldıklarını söyledi.

Koçar, "Şehre vefa misyonumuzla bu yıl restorasyonunu üstlendiğimiz tarihi Vaniköy Camisi'ni ibadete açtık. Camiye özenle seçilmiş 1600 eserden oluşan değerli bir kütüphane de kazandırdık. İstanbul'un kültür-sanat birikimine katkı sunmak için faaliyet gösteren Nişantaşı Taş Konak'ta yer alan Kalyon Kültür'ü yeniden yapılandırdık. Burada sergiler, eğitim atölyeleri ve kişisel gelişime imkan tanıyan etkinliklerle yıl boyunca ücretsiz bir şekilde İstanbullulara kucak açtık." ifadesini kullandı.

2024 yılının küresel arenada marka olma yolculuklarının zirvesine ulaşacakları bir yıl olacağını dile getiren Koçar, enerji, sanayi, havaalanı işletmeciliği, altyapı ve üstyapı inşaat projelerinde dünya çapında üstün uzmanlıklarıyla öne çıkarak konumlarını güçlendirmeye ve sınırları aşmaya devam edeceklerini söyledi.

Koçar, geleceğin projelerini şekillendirmekte iddialı adımlar atacakları 2024'ün, başarılarına yeni zirveler ekleyecekleri bir yıl olacağını vurguladı.

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