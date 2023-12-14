Enerjiye dev yatırım! Kalyon Holding CEO’su Koçar rakamlarla açıkladı: Başarılarımıza yeni zirveler ekleyeceğimiz bir yıl olacak

"KALYON PV'NİN TOPLAM KAPASİTESİ 2 GİGAVATA ÇIKTI, HEDEFİMİZ ÜRETİM KAPASİTESİNİ DAHA DA ARTIRMAK"
Kalyon Holding CEO'su Koçar, 2023'te en büyük önceliklerinin Türkiye'yi derinden üzen deprem felaketinin yaralarını sarmak olduğunu, ilk andan itibaren afet bölgesinde yer aldıklarını, barınmadan enkaz kaldırma teçhizatı ve makinelerine, gıda, giysi ve ilaç yardımlarından psikolojik desteğe, maddi-manevi tüm imkanlarıyla seferber olduklarını dile getirdi.
Koçar, 10 gün gibi kısa bir sürede Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzede vatandaşların tüm ihtiyaçlarına karşılık verebilecek şekilde donatılmış 3 bin kişilik konteyner kent açtıklarına işaret ederek, "Felaketin ardından elimizi hiçbir zaman depremzedelerimizin üzerinden çekmedik." dedi.
Bu yıl daha kurumsal ve global bir marka olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirten Koçar, şu değerlendirmede bulundu:
"Yönetim kurulumuza başkan vekilliği görevi ile kamuda ve ekonomi yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş Lütfi Elvan gibi değerli bir isim katıldı ve daha da güçlendik. Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladığımız 2023'ü, ülkemize büyük ve başarılı projeler armağan ederek geçirmenin de gururunu yaşıyoruz. Romanya başta olmak üzere yeni pazarlara girdik. Uluslararası güçlü rakiplerimizi geride bırakarak kazandığımız Romanya'nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesi kapsamında SNTGN TRANSGAZ ile projenin başlaması için imzalarımızı attık.
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuzu faaliyetlerimizin merkezine yerleştirerek Kalyon PV'deki yatırımlarımızı artırdık. Kalyon Holdingin güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan, AR-GE merkezi ve 4 farklı fabrikasıyla dünyanın ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikası Kalyon PV, 2023 yılını gerek üretim kapasitesindeki artış gerek imza attığı AR-GE çalışmalarıyla çok verimli geçirdi. 2023'ün ilk çeyreğinde devreye alınan Faz-3 yatırımıyla birlikte Kalyon PV'nin toplam kapasitesi 2 gigavata çıktı. Hedefimiz ise üretim kapasitesini daha da artırarak Türkiye'nin yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını tamamen yerli ve milli kaynaklarımızla sağlayarak ülkemizi daha yaşanılabilir yarınlara ulaştırabilmek, bunu da yaparken enerji ithalatının önüne geçebilmek."