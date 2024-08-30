İşte 10 başlıkta enflasyon düzeltmesi! Ekimde Meclis gündemine gelecek: Düzenleme kimleri kapsıyor?

3- ENFLASYON MUHASEBESİ NEDEN YAPILIYOR?

Enflasyon düzeltmesi, mali tabloların gerçek ekonomik durumu yansıtmasını sağlayan bir muhasebe pratiğidir. İşletmelerin ve ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesini ve kararlarını daha doğru bir şekilde almasını sağlıyor.