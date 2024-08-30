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Haberler Galeri İşte 10 başlıkta enflasyon düzeltmesi! Ekimde Meclis gündemine gelecek: Düzenleme kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 11:42

İşte 10 başlıkta enflasyon düzeltmesi! Ekimde Meclis gündemine gelecek: Düzenleme kimleri kapsıyor?

Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri için son gün yaklaşırken, iş dünyasının talepleri üzerine "enflasyon muhasebesi"nde küçük işletmelere kolaylık sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin sağlanan kolaylıktan yararlanacağını duyurdu.

İşte 10 başlıkta enflasyon düzeltmesi! Ekimde Meclis gündemine gelecek: Düzenleme kimleri kapsıyor?

Brüt satışları 2023 sonu itibarıyla 50 milyon liranın altında olan işletmeler, 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıldı.

İşte 10 başlıkta enflasyon düzeltmesi! Ekimde Meclis gündemine gelecek: Düzenleme kimleri kapsıyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin sağlanan kolaylıktan yararlanacağını duyurdu.

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İşte 10 başlıkta enflasyon düzeltmesi! Ekimde Meclis gündemine gelecek: Düzenleme kimleri kapsıyor?

Yeni karar iş dünyası tarafından olumlu karşılanırken, Enflasyon muhasebesine ilişkin merak edilen 10 soru ve cevabını derlendi. Bu sorular ve cevapları şöyle:

1- ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Enflasyon muhasebesi, paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle mali tabloların gerçek durumunu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere yapılıyor.

İşte 10 başlıkta enflasyon düzeltmesi! Ekimde Meclis gündemine gelecek: Düzenleme kimleri kapsıyor?

2- ENFLASYON MUHASEBESİ NASIL UYGULANACAK?

Enflasyon muhasebesi, mali tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetlerin TL değerlerinin, tablonun ait olduğu tarihteki değerine getirilmesini ifade ediyor. Uygulama, parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınarak tutarlarının düzeltme katsayıları ile çarpılması suretiyle gerçekleştiriliyor.

İşte 10 başlıkta enflasyon düzeltmesi! Ekimde Meclis gündemine gelecek: Düzenleme kimleri kapsıyor?

3- ENFLASYON MUHASEBESİ NEDEN YAPILIYOR?

Enflasyon düzeltmesi, mali tabloların gerçek ekonomik durumu yansıtmasını sağlayan bir muhasebe pratiğidir. İşletmelerin ve ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesini ve kararlarını daha doğru bir şekilde almasını sağlıyor.

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