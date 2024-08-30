Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
11:42
İşte 10 başlıkta enflasyon düzeltmesi! Ekimde Meclis gündemine gelecek: Düzenleme kimleri kapsıyor?
Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri için son gün yaklaşırken, iş dünyasının talepleri üzerine "enflasyon muhasebesi"nde küçük işletmelere kolaylık sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin sağlanan kolaylıktan yararlanacağını duyurdu.