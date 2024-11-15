Enflasyondaki düşüş devam edecek! AB’den Flaş analiz: Türkiye jeopolitik riskleri iyi idare etti

ALMAN EKONOMİSİ KÜÇÜLECEK
Raporda, bu yıl Almanya'nın yüzde 0,1, Avusturya'nın yüzde 0,6, Finlandiya'nın yüzde 0,3, İrlanda'nın yüzde 0,5 ve Estonya'nın yüzde 1 küçüleceği, Fransa'nın yüzde 1,1, İtalya'nın yüzde 0,7, İspanya'nın yüzde 3 büyüyeceği tahmin edildi.
Gelecek yıl Almanya'nın yüzde 0,7, Fransa'nın yüzde 0,8, İtalya'nın yüzde 1 ve İspanya'nın yüzde 2,3 büyüyeceği öngörülen raporda, 2026'da Almanya'nın yüzde 1,3, Fransa'nın yüzde 1,4, İtalya'nın yüzde 1,2 ve İspanya'nın yüzde 2,1 büyüyeceği tahmin edildi.