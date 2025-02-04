Enflasyondaki düşüş sürüyor! Uluslararası kuruluştan Flaş analiz: Türkiye ekonomisi güven tazeliyor

Türkiye'nin cari işlemler açığındaki azalma ve uluslararası rezervlerindeki güçlenmenin sürdüğünü dile getiren Morales, kur korumalı mevduatlarda devam eden azalma ve 2024 yıl sonu enflasyonunun yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşmesinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) revize ettiği hedefler ve Fitch'in daha önceki beklentileriyle büyük ölçüde uyuştuğunu ifade etti.

Morales, yüksek enflasyon seviyesinin Türkiye için temel politika zorluğu olmaya devam ettiğini ve bu nedenle geçen haftaki değerlendirmelerinde Türkiye'nin not görünümünü "durağan" olarak sürdürmeye karar verdiklerini söyledi.

Türkiye ile aynı kredi notuna sahip diğer ülkelerde enflasyonun daha düşük seviyede olduğunu dile getiren Morales, şunları kaydetti:

"Enflasyona yönelik riskler değerlendirmemizi etkileyen ana faktörlerden biri. Ancak enflasyondaki düşüş sürüyor ve daha da düşmesini bekliyoruz. Türkiye için bu yıl sonu enflasyonun yüzde 23, 2026 sonunda ise yüzde 18 seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz. TCMB'nin politika faizinin ise bu yıl sonunda yüzde 28, 2026 sonunda yüzde 21'e düşeceğini öngörüyoruz. Bu, gevşeme döngüsünde bile sıkı bir para politikası duruşunun sürdürülmesine olan taahhüdü yansıtıyor. Ayrıca, finansman ve para koşullarının dezenflasyon süreciyle uyumlu olacak şekilde TCMB tarafından makro ihtiyati araçlarla desteklendiğini belirtmek gerek."