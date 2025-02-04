Enflasyondaki düşüş sürüyor! Uluslararası kuruluştan Flaş analiz: Türkiye ekonomisi güven tazeliyor

YILIN İKİNCİ DEĞERLENDİRMESİ İÇİN FİTCH'İN TAKİP EDECEĞİ İKİ FAKTÖR
Morales, Türkiye için bu yıl bir diğer önemli faktörün politika tutarlılığındaki iyileşme beklentilerinin ne ölçüde gerçekleşeceğini izlemek olduğunu belirtti.
Merkez Bankasının geçen yıl aralıkta başlattığı gevşeme döngüsünün bu yıl da devam etmesinin beklendiğini dile getiren Morales, "Ayrıca, bu yıl için ılımlı bir asgari ücret artışı gördük. Bu da Merkez Bankasının enflasyonu düşürme çabalarıyla uyumlu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe açığını azaltma taahhüdüyle bu çabaları destekliyor. Bu politikaların enflasyonu azaltmak için bir araya gelip gelmeyeceği ana konu." dedi.
Morales, para politikasında gevşeme döngüsüne rağmen Merkez Bankasının sıkı para politikası duruşunu devam ettireceği görüşünü sürdürdüklerini ifade etti.
Enflasyonun yalnıza para politikasıyla düşürülemeyeceğini kaydeden Morales, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tüm politikalar uyum içinde olmalı. Ayrıca bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın yüzde 4,8'inden yüzde 3 seviyesine düşürülmesine yönelik taahhüt de dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Beklentimiz, bu politikaların enflasyonu azaltmaya yardımcı olacağı yönünde. Türkiye'nin karşılaştığı ana zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, enflasyonun aynı kredi notuna sahip diğer ülkelerle benzer seviyelere geleceğine yönelik güvenimizi artırmamız gerektiği sonucuna varıyoruz. Bu yönde bir gelişme, Türkiye'ye ilişkin kredi notu ve not görünümü değerlendirmemizi olumlu yönde etkileyebilir.
Bir diğer önemli faktör, Türkiye'nin dış rezervlerinin güçlendirilmesi ve dış finansman gereksinimlerinin sürekli olarak azalması. Geçen yıl uluslararası rezervlerdeki iyileşme, rezervlerin seviyesi ve kompozisyonu açısından beklenmedik şekilde şaşırtıcıydı. Ancak dış rezervlerin daha da güçlendirilmesi önemli. Bu kapsamda, (geleceğe yönelik yeni bir not ve görünüm kararı için) iki ana alana odaklanacağız. Bunlardan ilki dezenflasyon süreci, diğeri de para, maliye ve gelir politikalarının enflasyon kontrolüne yönelik tutarlı bir şekilde uyum sağlaması."