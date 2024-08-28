Enginyurt ve avanesine VİOP incelemesi! Eğer menfaat varsa...

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesi ne diyor?

"Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler ile sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır."

Şimdi Enginyurt'un borsa işlemleri inceleniyor. Eğer bu paylaşımdan menfaat elde ettiyse SPK Kanunu'na göre ceza alacak. Menfaat elde etmediyse de TCK'dan hesap verecek.

Tabii sadece kendisi de değil…

Edindiğim bilgiye göre, Enginyurt paylaşımını yayanlarla ilgili de inceleme başlatıldı. Onların da borsadaki işlemlerine bakılıyor.

Şunu da belirteyim; Enginyurt, paylaşımın saat 20:09'a yapıldığını, borsanın o saatte kapalı olduğunu söyleyerek pek yırtacağa benzemiyor.

Zira, o saatte Borsa İstanbul kapalı olsa da Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) Akşam Seansı açık…

(Enginyurt borsayı da çalışma şartlarını da manipülasyonun ne olduğunu da iyi bilir. Malumunuz, Altınyağ davasında İMKB'nin ilk hapis cezası kesilen kişilerindendir) SPK, hem Cemal Enginyurt'un hem de onun paylaşımını yayanların VİOP işlemlerini didik didik ediyor.

Bakalım sonuç ne olacak?

Haa bu arada…

SPK, bu son olaydan sonra tabir caizse 'sahaya baltayla inmiş durumda'…

Sadece Enginyurt'un vukuatını değil son dönemde devalüasyon söylentisi çıkaranları da takibe aldılar… Hatta yapılan halka arzlar öncesinde sosyal medyadan o şirketlerle ilgili manipülatif paylaşımlar yaparak, halka arz süreçlerini baltalamaya çalışanları, borsaya açılacak şirketleri kötüleyenleri de…

Hepsiyle ilgili suç ihbarları hazırlanıyor.

Benden söylemesi…