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Haberler Galeri Erbil, petrol ihracatı konusunda Bağdat ile anlaştı
Giriş Tarihi: 23.02.2025 15:46 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:46

Erbil, petrol ihracatı konusunda Bağdat ile anlaştı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), petrol ihracatı konusunda Bağdat ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

AA
Erbil, petrol ihracatı konusunda Bağdat ile anlaştı

IKBY, petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunda Irak ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Erbil, petrol ihracatı konusunda Bağdat ile anlaştı

IKBY'DE ÜRETİLEN PETROLÜN İHRACATINA YENİDEN BAŞLANACAK

IKBY hükümetinden, petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunda yazılı açıklama yapıldı. Buna göre, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Irak Petrol Bakanlığı, IKBY'de üretilen petrolün ihracatının yeniden başlatılması konusunda anlaşma sağladı. Ayrıca, taraflar petrol boru hattının incelenmesi amacıyla ortak teknik ekip kurdu.

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Erbil, petrol ihracatı konusunda Bağdat ile anlaştı

PROSEDÜRLER DÜN TAMAMLANDI

Irak Petrol Bakanlığı dün, IKBY'de üretilen petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik prosedürlerin tamamlandığını duyurmuştu.

Erbil, petrol ihracatı konusunda Bağdat ile anlaştı

2023'TE IRAK'TAN CEYHAN LİMANI'NA PETROL AKIŞI DURMUŞTU

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak'a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara neden olduğu tahmin ediliyor.

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