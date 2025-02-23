Erbil, petrol ihracatı konusunda Bağdat ile anlaştı

2023'TE IRAK'TAN CEYHAN LİMANI'NA PETROL AKIŞI DURMUŞTU

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak'a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara neden olduğu tahmin ediliyor.