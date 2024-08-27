EURO 2024 bitti! Almanya’da tüketici güveni yeniden düşüşe geçti

GELİR BEKLENTİLERİNDE KESKİN DÜŞÜŞ
GfK'ye göre tasarruf eğilimi 2,7 puan yükselirken, tüketicilerin gelir beklentileri 16,2 puan azalarak 3,5'e düştü.
GfK piyasa araştırmacıları, gelir beklentilerindeki en son keskin düşüşün Eylül 2022'de ölçüldüğünü vurguladı.
Açıklamada, "O dönemde insanlar neredeyse yüzde 8 olan yıllık enflasyon oranı nedeniyle satın alma güçlerinde büyük kayıpları kabul etmek zorunda kalmıştı. Birçok hane halkı şu anda reel satın alma gücünde bir artış yaşamaktadır. Bununla birlikte, iş güvencesine ilişkin endişeler yeniden artarken belirsizlik de yükseliyor." ifadeleri yer aldı.
Bu arada, GfK'ın ekonomik görünüm barometresinin de son dönemdeki iniş çıkışlarını sürdürmesi dikkati çekti. Temmuz ayındaki 7,3 puanlık önemli artışın ardından, barometre eylül ayı için 7,8 puan düşerek 2 puana geriledi.
GfK açıklamasında, "Zayıflayan ekonomi, Alman sanayisinde işten çıkarma planları, iflas sayısındaki artış ve artan resesyon riski tüketicileri tedirgin ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.