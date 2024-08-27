EURO 2024 bitti! Almanya’da tüketici güveni yeniden düşüşe geçti

ALMANYA'DA TÜKETİCİ GÜVENİ AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SONRASI YENİDEN DÜŞTÜ

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı. Buna göre, temmuzda bu ay için eksi 18,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, eylül ayı için 3,4 puanlık azalışla eksi 22'ye düştüğü belirtildi. Beklenti, endeksin hafif bir artışla eksi 18,0 puana yükselmesi yönündeydi.

NIM Tüketici Araştırmacıları uzmanı Rolf Buerkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Görünüşe göre, Alman tüketicilerin Avrupa Futbol Şampiyonası ile tetiklenen coşkusu sadece kısa süreli bir alevlenme oldu ve turnuvanın sona ermesinin ardından söndü." ifadesini kullandı. Buna ek olarak şirketlerin işten çıkarmalarına yönelik olumsuz haberlerin tüketicileri daha karamsar hale getirdiğini ifade eden Buerkl, Almanya'da tüketici güveninde hızlı bir toparlanma olası görünmediğine işaret etti.

Buerkl, "Hafif yükselen işsizlik oranları, şirket iflaslarındaki artış ve Almanya'daki çeşitli şirketlerde personel azaltma planları, çalışanların işleri konusunda endişelenmelerine neden oluyor. Bu nedenle istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik toparlanma umutları daha da ertelenmek zorunda." değerlendirmesinde bulundu.