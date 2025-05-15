Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
13:18
Ev kadınlarına emeklilik imkanında şartlar neler? Uzman isim detayları anlattı
Ev kadınlarına emeklilik hakkı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan, yeni yapılacak düzenleme için temmuz ayına işaret etti. Ev kadınları için emeklilik şartları neler olacak? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, '25 yıl ev kadınıydım, emekli olayım' gibi bir durum söz konusu değil" diyerek merak edilen detayları anlattı.