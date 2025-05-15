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Haberler Galeri Ev kadınlarına emeklilik imkanında şartlar neler? Uzman isim detayları anlattı
Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:42 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 13:18

Ev kadınlarına emeklilik imkanında şartlar neler? Uzman isim detayları anlattı

Ev kadınlarına emeklilik hakkı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan, yeni yapılacak düzenleme için temmuz ayına işaret etti. Ev kadınları için emeklilik şartları neler olacak? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, '25 yıl ev kadınıydım, emekli olayım' gibi bir durum söz konusu değil" diyerek merak edilen detayları anlattı.

Ev kadınlarına emeklilik imkanında şartlar neler? Uzman isim detayları anlattı

Hükümetin ev kadınlarına emeklilik hakkı konusunda çalışmalar yaptığı öğrenildi. Peki, yeni düzenleme nasıl hayata geçirilecek? İşte detaylar…

Ev kadınlarına emeklilik imkanında şartlar neler? Uzman isim detayları anlattı

BAKAN IŞIKHAN DÜZENLEMENİN SİNYALİNİ VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına emeklilik hakkı sağlayacak bir düzenlemenin sinyalini verdi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, düzenlemenin altyapı çalışmalarının Haziran veya temmuz ayında tamamlanarak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulacağını ifade etti.

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Ev kadınlarına emeklilik imkanında şartlar neler? Uzman isim detayları anlattı

EV KADINLARI NASIL EMEKLİ OLACAK?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, ev kadınlarının sadece evde geçirdikleri süreye dayanarak emekli olamayacaklarını hatırlatarak "Emeklilik için prim, sigorta ve ödeme gerekir. '25 yıl ev kadınıydım, emekli olayım' gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

Ev kadınlarına emeklilik imkanında şartlar neler? Uzman isim detayları anlattı

Konuyla ilgili detayları paylaşan Işıkhan, "İnşallah haziran, temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra teklifi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriğini daha netleştirmedik, bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız" dedi.

Ev kadınlarına emeklilik imkanında şartlar neler? Uzman isim detayları anlattı

Faruk Erdem'in aktardığı bilgilere göre, düzenleme 3 aşamalı destek modeli olarak hayata geçirilecek.

Buna göre, Ev kadınlarına sosyal güvence kazandırılacak. İsteğe bağlı sigorta ile Bağkur kapsamına alınacaklar. Böylece sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek, bakmakla yükümlü oldukları çocuklarını hastaneye götürebilecekler. Özellikle genç yaşta çalışıp evlendikten sonra iş hayatından uzaklaşan kadınlar için avantajlı bir sistem olacak.