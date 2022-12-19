Ev sahibi olmak isteyenlere 0,65 – 0,99 faizli konut kredisi müjdesi! İşte Akbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapıkredi, Garanti konut kredisi faiz oranları...

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Geçtiğimiz günlerde Bakan Nebati yaptığı açıklamada konut kredi faizlerine gelire göre kademeli model uygulamasına geçileceğini açıklarken bu açıklama sonrası gözler bankaların konut kredi faiz oranları kampanyalarına çevrildi. Bu kapsamda "2022 Konut kredisi faiz oranı düştü mü, en düşük faizli kredi hangi bankada?" soruları yanıt arıyor. İşte güncel konut kredisi faiz oranları ve merak edilen tüm bu detaylar.