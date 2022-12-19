Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ev sahibi olmak isteyenlere 0,65 – 0,99 faizli konut kredisi müjdesi! İşte Akbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapıkredi, Garanti konut kredisi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 19.12.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 11:01

Ev sahibi olmak isteyenlere 0,65 – 0,99 faizli konut kredisi müjdesi! İşte Akbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapıkredi, Garanti konut kredisi faiz oranları...

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşa bankalardan konut kredisi müjdesi geldi. Uygun faiz oranları ve uzun vadeli kampanyalarla ilgi çeken bankaları yakından takip eden vatandaşlar bu kapsamda "2022 Konut kredisi faiz oranı düştü mü, en düşük faizli kredi hangi bankada?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Nebati geçtiğimiz günlerde konut kredi faizlerine gelire göre kademeli model uygulamasına geçileceğini açıklamıştı. İşte banka banka konut kredisi faiz oranları ve ödemelerine dair detaylar.

Ev sahibi olmak isteyenlere 0,65 – 0,99 faizli konut kredisi müjdesi! İşte Akbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapıkredi, Garanti konut kredisi faiz oranları...

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Geçtiğimiz günlerde Bakan Nebati yaptığı açıklamada konut kredi faizlerine gelire göre kademeli model uygulamasına geçileceğini açıklarken bu açıklama sonrası gözler bankaların konut kredi faiz oranları kampanyalarına çevrildi. Bu kapsamda "2022 Konut kredisi faiz oranı düştü mü, en düşük faizli kredi hangi bankada?" soruları yanıt arıyor. İşte güncel konut kredisi faiz oranları ve merak edilen tüm bu detaylar.

Ev sahibi olmak isteyenlere 0,65 – 0,99 faizli konut kredisi müjdesi! İşte Akbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapıkredi, Garanti konut kredisi faiz oranları...

KONUT KREDİLERİNDE KADEMELİ FAİZ MODELİ

Konut kredilerinde kademeli faiz modeline geçileceğini söyleyen Bakan Nebati, "Konut sektörünü canlandırmaya dönük 'gerçek mortgage' hazırlıklarımız var. Kredi vadesi 15 yıl olabilir. Konut bedeline göre kademeli bir faiz modeli olacak."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ev sahibi olmak isteyenlere 0,65 – 0,99 faizli konut kredisi müjdesi! İşte Akbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapıkredi, Garanti konut kredisi faiz oranları...

Bu modelde kredi faizleri alınacak konut fiyatlarına göre farklı uygulanacak. Örneğin 10 milyon liranın altındaki konuta uygulanacak faiz, üstündekine göre daha düşük olacak. Yani, kademeli bir model olacak." dedi.

Ev sahibi olmak isteyenlere 0,65 – 0,99 faizli konut kredisi müjdesi! İşte Akbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapıkredi, Garanti konut kredisi faiz oranları...

KONUTTA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Bakan Nebati konut sektörü temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Onların beklentileri konut kredisi faizinin yüzde 0,65 – 0,99 düzeyine inmesi" şeklinde konuştu.

Ev sahibi olmak isteyenlere 0,65 – 0,99 faizli konut kredisi müjdesi! İşte Akbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapıkredi, Garanti konut kredisi faiz oranları...

VakıfBank'ta konut kredisi faiz oranları yüzde 1,29'dan başlıyor.

SON DAKİKA