Ev sahibi olmak isteyenlere 0,65 – 0,99 faizli konut kredisi müjdesi! İşte Akbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapıkredi, Garanti konut kredisi faiz oranları...

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşa bankalardan konut kredisi müjdesi geldi. Uygun faiz oranları ve uzun vadeli kampanyalarla ilgi çeken bankaları yakından takip eden vatandaşlar bu kapsamda "2022 Konut kredisi faiz oranı düştü mü, en düşük faizli kredi hangi bankada?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Nebati geçtiğimiz günlerde konut kredi faizlerine gelire göre kademeli model uygulamasına geçileceğini açıklamıştı. İşte banka banka konut kredisi faiz oranları ve ödemelerine dair detaylar.