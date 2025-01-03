Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
09:44
EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ OCAK ZAMMI: 2025 Evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Evde bakım maaşı 2025 ocak zammı ile yeniden belirleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal destek ödemelerinde yeni dönem için gözler TÜİK rakamlarında. 6 aylık enflasyonla ortaya çıkacak memur zammı ile değişen sosyal yardımlar için araştırmalar hız kazandı. Evde bakım ücreti ne kadar olacak, nasıl hesaplanır gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. İşte, evde bakım maaşı zammı hesaplama formülü...