EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ OCAK ZAMMI: 2025 Evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Hasta, engelli, yaşlı, bakıma muhtaç kişilerin ailelerine ödenen bakım aylığı yıl boyu her ay ödeniyor. Evde bakım maaşı zammı da memur zam oranı ile birlikte artış gösteren sosyal destekler arasında. Yeni yıldan itibaren zamlı şekilde alınacak ödemeler içi hesap hazırlığı başladı. Peki; 2025 ocak evde bakım maaşı ne kadar olacak?